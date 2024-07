Abbiamo da poco superato quello che è considerato il giorno più caldo della storia mondiale – ovvero la scorsa domenica 21 luglio 2024 -, ma le previsioni meteo sembrano preannunciare l’arrivo di una nuova (forte) ondata di calore che interesserà sia la nostra bella penisola, che buona parte del resto del continente europeo: il ‘colpevole’ – secondo gli esperti – è ancora una volta l’anticiclone africano Caronte che proprio a partire da oggi (domenica 28 luglio 2024) porterà l’asticella delle temperature oltre i 35 gradi, pericolosamente vicina alla soglia del 40.

Attualmente il fenomeno è ancora leggermente incerto, ma secondo i meteorologi di 3bmeteo e ilMeteo oggi diverse città delle regioni che si affacciano sul Mar Tirreno dovranno fare i conti con picchi di 40 gradi, mentre a livello generale le previsioni meteo parlano di una media tra i 37 e i 38 gradi che risparmierà solo i comuni ai piedi delle Alpi e degli Appennini centrali. Caronte – poi – continuerà per diversi giorni a colpire l’Italia, stazionando sulla Puglia e sulle Isole; mentre da metà settimana continuerà il suo percorso continentale colpendo anche il versante Nord della penisola.

Cosa dicono le previsioni meteo sulla durata di Caronte: l’ondata di calore che durerà fino alla seconda settimana di agosto

Insomma: da oggi – ma in realtà già dalle ultime giornate di questa settimana – le previsioni meteo non lasciano presagire nulla di buono e secondo 3bmeteo tra le città più calde si registreranno (come sempre) Roma e Firenze, con medie tranquillamente oltre i 38 gradi; ma anche Matera, Caltanissetta e Oristano che – grazie ai venti marittimi – vedranno l’asticella dei termometri raggiungere il 37; così come tra Torino, Milano e Verona non si andrà sotto la soglia dei 35 gradi.

A rendere ancora peggiore il passaggio di Caronte ci saranno anche le cosiddette ‘noti tropicali‘, caratterizzate da temperature tra i 20 e i 25 gradi, un’umidità alle stelle che causerà la tanto odiata afa e – soprattutto – una quasi completa assenza di vento: fenomeno che secondo le previsioni meteo colpirà soprattutto le città lontane dal mare.

Impossibile – per ora – prevedere quanto durerà questa nuova ondata di calore, con alcuni che parlano di una leggera attenuazione già a partire da metà della prossima settimana; ed altri che temono perdurerà almeno fino alla seconda di agosto quando alcune correnti fresche dal versante europeo permetteranno alle nostre belle città di tirare un (almeno lieve) sospiro di sollievo.