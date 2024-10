Anche per oggi, venerdì 18 ottobre, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per diverse regioni, a cominciare da quella arancione sulla Liguria, zona d’Italia che nelle ultime ore ha registrato numerosi disagi a causa di allagamenti, esondazioni e frane. Attenzione anche ad Emilia Romagna, Lombardia, Toscana a Veneto, altre quattro regioni per cui l’allerta meteo sarà arancione in alcune settori.

Come prevedibile quella di oggi sarà un’altra giornata complicata dal maltempo, ed è sempre colpa della perturbazione che sta interessando in queste ore soprattutto le regioni del centro nord, ma che si sta spostando lentamente verso sud, comprendendo anche la Sardegna e le regioni del meridione. Previste piogge e temporali in particolare nella zona del nord ovest, ma in estensione fino alle regioni del centro, arrivando poi a sud fino alla Campania e alla Sicilia, per un quadro di maltempo generale, che farà piombare l’intera penisola nell’autunno.

ALLERTA METEO, COSA ASPETTARCI NELLE PROSSIME ORE

Le temperature miti degli scorsi giorni sono quindi destinate a terminare a breve al sud, mentre al nord e al centro si sono già registrati i primi cali sensibili che proseguiranno anche per tutta la giornata di oggi, anche se senza toccare valori particolarmente rigidi. La Protezione Civile ha deciso di diffondere un’allerta meteo con possibilità di piogge con carattere di temporali o rovesci su Liguria, Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna, ma dovrebbe piovere anche in Lombardia e Veneto, così come in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Umbria.

Spazio quindi alle suddette Campania e Sicilia, soprattutto nelle zone più occidentali, e non mancheranno raffiche di vento, ma anche grandinate. Tenendo conto degli avvisi di allerta meteo diramati, sono diversi i comuni che hanno deciso di tenere chiuse le scuole in Italia, a cominciare dalla regione Liguria, che per tutta la giornata di oggi, venerdì 18 ottobre 2024, non farà andare gli studenti di ogni ordine e grado in aula, nella provincia di La Spezia, come ad esempio nelle località di Lerici e Sarzana.

ALLERTA METEO, SCUOLE CHIUSE IN LIGURIA E TOSCANA

Scuole chiuse anche in provincia di Savona, come ad esempio ad Albenga, Alassio, Finale Ligure e Pietra Ligure, così come nella provincia di Genova, leggasi Rapallo e Lavagna. La regione Liguria sarà imitata dalla Toscana, visto che in provincia di Siena si è deciso di sospendere l’attività didattica in presenza, sempre per la giornata odierna alla luce delle condizioni meteo avverse, che potrebbero peggiorare nel corso delle ore.

E la situazione potrebbe non migliorare nemmeno per la giornata di domani, sabato 20 ottobre, visto che al nord sono previsti ancora temporali di forte intensità, anche se in diminuzione ad ovest, con temperature massime di 20 gradi. Stessa situazione al centro, soprattutto sull’area tirrenica con le massime a 21 gradi, e anche al sud non splenderà il sole, in particolare su Sicilia e Calabria, dove non sono da escludere nubifragi. La Protezione Civile potrebbe quindi diramare un’ulteriore Allerta meteo anche per domani.