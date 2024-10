E’ ancora una giornata di allerta meteo in Italia. Per oggi, giovedì 17 ottobre 2024, proseguirà l’ondata di maltempo cominciata ieri, causa l’arrivo di una perturbazione proveniente dall’Atlantico che sta portando pioggia e maltempo, dapprima al nord e poi nelle altre regioni, sia del centro che del Sud. Ieri enormi disagi in Liguria, dove si sono verificate frane e allagamenti e dove molti comuni sono stati costretti a tenere le scuole chiuse di ogni ordine e grado.

Nonostante sia stata diramata l’allerta meteo più bassa, quella di colore giallo, i danni sono stati ingenti, con le aree maggiormente interessate che sono state quelle di Albenga, dove il torrente Maremola è esondato, così come il fiume Bormida che ha superato gli argini in vari punti a Ferrania e ad Altare.

ALLERTA METEO, DISAGI IERI IN LIGURIA

Problemi anche presso la località di Celle Ligure e di Calice, mentre la perturbazione da Pontente si spostava verso Levante. I danni principali hanno riguardato la zona di Savona e di La Spezia e alla luce di questi enormi disagi varie amministrazioni comunali della zona hanno appunto deciso di chiudere le scuole. Non sono mancate le frane che hanno obbligato le autorità a chiudere numerose strade e anche tratte ferroviarie.

Da segnalare il caso particolare del sopracitato comune di Celle Ligure, dove il sindaco ha ordinato agli studenti di restare al primo piano dell’edificio fino a nuovo ordine, vista appunto l’acqua fuoriuscita. Marco Beltrame, il primo cittadino del comune, ha spiegato che la situazione fosse grave visto che il torrente Ghiare si era ingrossato e si era verificato anche una enorme frana sull’Aurelia. Fortunatamente gli studenti, dopo alcune ore a scuola, sono potuti tornare a casa sani e salvi con i temporali in diminuzione.

ALLERTA METEO, COSA SUCCEDERA’ OGGI

E come detto sopra, oggi l’allerta meteo continuerà in Liguria ma riguarderà anche altre zone d’Italia, a cominciare dall’Emilia Romagna, dove è stata diramata allerta arancione per rischio idraulico, idrogeologico e rischio temporali, soprattutto nella zona di Parma, Bologna e Piacenza. Allerta meteo arancione anche in Liguria nei bacini di levante, centro e di ponente.

Allerta Gialla invece in altri settori di Emilia Romagna, quindi in Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria e Lombardia, di conseguenza quella di oggi sarà una giornata che probabilmente sarà ancora più complicata rispetto a quella di ieri. La situazione più critica sembrerebbe essere quella della fascia del centro nord compresa fra Emilia Romagna, Liguria e Alta Toscana, dove non sono da escludere temporali anche di carattere intenso, con possibilità quindi che si verifichino nuovi allagamenti dei corsi d’acqua della zona. Ovviamente la protezione civile e tutti i tecnici comunali preposti sono già pronti per affrontare una eventuale situazione di disagio. Sono attesi aggiornamenti dalle regioni interessate nel corso della giornata.