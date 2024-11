Torna l’allerta meteo in Italia, complice una perturbazione che ha raggiunto la nostra penisola nelle scorse ore e che porterà precipitazioni, anche intense, soprattutto sulla zona tirrenica, con la possibilità, dal fine settimana, che possa persino arrivare la neve nelle regioni del Nord, fino alla pianura. Prima di andare a scoprire le previsioni, vediamo insieme quali sono le regioni per cui la Protezione Civile ha diramato un’allerta di colore giallo per la giornata di oggi, martedì 19 novembre 2024.

Previsioni meteo: freddo e neve in arrivo sull'Italia/ Precipitazioni nevose anche al Nord in pianura

Si tratta precisamente di Calabria, per rischio idraulico, quindi Basilicata, Calabria e Sicilia per rischio temporali, e infine Calabria e Sicilia per rischio idrogeologico. Ancora una volta saranno quindi le regioni più a meridione quelle maggiormente a rischio, dove potrebbero verificarsi dei temporali anche intensi con rischio di nubifragi. In generale quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite in varie regioni d’Italia, con maltempo in particolare in Puglia, Basilicata ad oriente, quindi parte della Sicilia e la zona ionica della Calabria, oltre anche ad Abruzzo e Molise.

Allerta meteo gialla in Sicilia oggi 15 novembre 2024/ Maltempo anche il Calabria, Puglia e Basilicata

ALLERTA METEO GIALLA OGGI, NEVE SULLE ALPI DAI 1.500 METRI

Non sono da escludere delle piogge, che dovrebbero essere comunque deboli, anche in Liguria, nella zona tirrenica che si collega alla Toscana, anche in Sardegna, soprattutto nella parte centro-occidentale dell’Isola.

Le piogge nel pomeriggio si sposteranno anche in Valle d’Aosta e lungo le Alpi piemontese, mentre la quota neve calerà a 1.500/1.600 metri con possibili nevicate lungo le Alpi durante la serata e la prossima notte. Attenzione, per coloro che ci stanno leggendo in questi minuti, alle nebbie al nord, un fenomeno che si è sta riproponendo in maniera massiccia fin dallo scorso weekend, con banchi di nebbia soprattutto al mattino e in serata, di conseguenza si consiglia prudenza per chi si mette alla guida e soprattutto di mantenere la distanza di sicurezza.

Allerta meteo gialla in Sicilia, oggi 14 novembre 2024/ Piogge e maltempo anche in altre 4 regioni

ALLERTA METEO GIALLA OGGI, LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Scopriamo quindi nel dettaglio le previsioni meteo di oggi, 19 novembre 2024, alla luce anche dell’allerta meteo diramata, e partiamo proprio dalle regioni del sud. In Sicilia possibili piogge solo al mattino lungo la costa nord, ma senza particolari fenomeni intensi, mentre per il resto della giornata, tempo sereno. In Calabria, piogge al mattino lungo il versante tirrenico, che proseguiranno anche al pomeriggio e alla sera, estendendosi fino alla zona di Reggio Calabria.

Piogge anche in Campania, come riferisce Meteo.it, con deboli rovesci previsti in tutta la zona della regione, anche lungo la costa, fin dal mattino, e in continuità anche a pomeriggio e sera. Previste infine piogge anche in Toscana, in particolare nella zona nord della regione e lungo la costa, piogge che interesseranno la regione fin dal mattino e che proseguiranno per tutta la notte, e come detto sopra, possibili temporali anche in Liguria, lungo la zona di confine con la Toscana, fenomeni che interesseranno il mattino e il pomeriggio di oggi, per poi scomparire in serata.