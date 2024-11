Anche la giornata di oggi, venerdì 15 novembre 2024, sarà una giornata di allerta meteo. In Sicilia sembrerebbe essere passato il peggio dopo i nubifragi degli scorsi giorni nel catanese, ma continuerà a persistere una perturbazione a causa di un fronte di aria fredda che sta attraversando la nostra penisola e che sta facendo registrare un calo delle temperature da nord a sud, con le minime che al settentrione hanno raggiunto lo zero termico, causando anche nevicate sia sulle Alpi quanto sulla catena degli Appennini.

Alla luce di tale situazione meteorologica, la Protezione Civile ha deciso di diramare un’allerta meteo di colore giallo sulla Sicilia ma anche Calabria, Puglia e Basilicata, tutte regioni del meridione, dove viene segnalato il rischio di temporali, idraulico e idrogeologico su vari settori delle stesse zone. La perturbazione interesserà quindi l’isola più a sud dell’Italia, ma anche la Calabria, la Puglia e la Basilicata, quindi la fascia più estrema della nostra penisola, con la possibilità che possano verificarsi piogge e temporali in queste ore.

ALLERTA METEO GIALLA OGGI MA NESSUNA SCUOLA CHIUSA

Va detto che fortunatamente non ci saranno delle scuole chiuse oggi. Nessun comune ha infatti comunicato la chiusura degli istituti di vario ordine e grado per venerdì 15 novembre 2024, di conseguenza le scuole di tutta Italia resteranno regolarmente aperte con gli studenti che potranno tornare a fare lezione dopo il maltempo degli scorsi giorni.

Ma che tempo farà per la giornata odierna? Andiamo a vederle insieme, così come segnalato da Fanpage. Il cielo sarà poco nuvoloso o in generale sereno sulle regioni a settentrione, ma anche al centro, leggasi Toscana, Lazio e Umbria. Attenzione alle nebbie in Pianura Padana la mattina presto e la sera, mentre sul resto del centro nord schiarite e nessun fenomeno particolare da segnalare.

ALLERTA METEO GIALLA OGGI: LE PREVISIONI METEO AL SUD

Situazione differente al sud, alla luce dell’allerta meteo segnalata sopra, visto che in Sicilia, ma anche in Puglia e Calabria, potrebbero verificarsi dei rovesci e dei temporali, di conseguenza una condizione di maltempo che sta persistendo da diversi giorni soprattutto sulla grande isola. Da registrare anche le temperature, che sono in diminuzione in tutte le regioni, e che potrebbero causare delle gelate al nord in Pianura, mentre le massime sono date in lieve rialzo al centro e al nord, e al sud invece sono in calo.

Infine vento sulle due isole maggiori nonché sulle regioni del centro sud, con i mari che saranno molto mossi proprio per via di questo fenomeno e dell’ondata di maltempo. Fortunatamente le piogge cesseranno definitivamente per la giornata di domani, sabato 16 novembre 2024, che sarà in generale una giornata di bel tempo su tutto Italia, salvo qualche nuvolosità ancora su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, alternata comunque a delle schiarite.