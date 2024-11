Dopo i nubifragi impressionanti di ieri in Sicilia ed in particolare nel catanese, torna l’allerta meteo in Italia, anche se fortunatamente per la giornata di oggi sarà quella più moderata, di colore giallo. E così che la protezione civile ha diramato per oggi, 14 novembre 2024, un’allerta meteo per rischio di piogge e criticità in diverse regioni del nostro Paese comprime la perturbazione che si sta facendo sentire in queste ore con varie piogge e temporali, oltre ovviamente ai disastri a cui abbiamo assistito ieri in Sicilia a seguito dell’allerta meteo arancione.

Ma vediamo nel dettaglio l’elenco delle regioni interessate oggi da allerta meteo, ricordiamo, di colore giallo, e cominciamo da quelle dove potrebbe piovere, leggasi Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e ancora una volta Sicilia. In quest’ultima regione i settori interessati saranno principalmente quelli di nord ovest, ma anche le isole Eolie, quindi il versante tirrenico, ionico e a nord est.

ALLERTA METEO PER OGGI: LA SITUAZIONE SULL’ITALIA

La Protezione Civile ha altresì diramato un’allerta meteo di colore giallo anche per rischio idraulico, quindi, la possibilità che si verificano delle alluvioni e delle inondazioni dovute ai livelli troppo alti dei fiumi a seguito delle forti piogge di questi giorni. Ebbene, l’allerta meteo di questo tipo è stata segnalata solo per Sicilia e per la Calabria. Quella di oggi sarà quindi un’altra giornata di passione per i siciliani?

La situazione meteo è in netto miglioramento rispetto agli ultimi giorni, dove è caduta una pioggia battente che ha causato numerosi disastri lungo la costa siciliana, ma è anche vero che gli addetti ai lavori sono appunto in allerta, pronti ad intervenire qualora il tempo dovesse mutare e peggiorare rapidamente. A riguardo va segnalato che anche per la giornata di oggi alcuni Comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse di ogni ordine e grado, precisamente quelli di Giarre, Acireale (ma in questo caso solo gli istituti superiori), quindi Riposto, Mascalai e Viagrande.

ALLERTA METEO PER OGGI: DOVE LE SCUOLE SARANNO CHIUSE

Di conseguenza nelle località indicate gli studenti non dovranno recarsi sui banchi e le lezioni non verranno recuperate perchè, come prevede il regolamento del ministero della pubblica istruzione, i giorni di lezione persi per eventi atmosferici non devono rientrare nel computo dei 200 d’obbligo che una scuola deve registrare a fine anno. Ma che tempo farà nelle prossime ore?

Secondo quanto riferito da Centrometeoitaliano.it continua a persistere sull’Italia l’anticiclone che si estende sull’oceano atlantico e nel contempo l’aria fredda, sta creando una situazione di maltempo con possibilità di piogge al nord in Romagna, e temperature minime che vengono indicate stabili o in leggera diminuzione. Al centro, potrebbe invece piovere sulle Marche, ma anche su altre regioni Adriatiche, con la possibilità anche di nevicate a quote medie sugli Appennini. Le temperature minime in questo caso sono stabili ma non è da escludere un calo. Infine le regioni del Sud, con piogge fin dal mattino su Puglia, Sicilia e Sardegna, che proseguiranno nel pomeriggio solo in Puglia. Le temperature sono stazionarie.