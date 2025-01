Continuano le giornate di allerta meteo sull’Italia. Per questa giornata odierna, giovedì 23 gennaio 2025, la Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di criticità a causa di una perturbazione che sta interessando la nostra penisola, e che rispetto agli scorsi giorni si è spostata più a nord, interessando le regioni del centro e del settentrione. L’allerta meteo diramata è di colore giallo di conseguenza, come vi ricordiamo sempre in queste situazioni, oggi non ci saranno chiusure di scuole o uffici pubblici, ordinanze che invece vengono emanate in caso di forti criticità, quindi allerta meteo arancione se non rossa.

Secondo il bollettino pubblicato dalla Protezione Civile l’allerta meteo riguarda le regioni Emilia Romagna e Toscana, alcuni settori, ed entrambe sono state di colore giallo, appunto come detto sopra. Gli addetti ai lavori accenderanno quindi i fari sulle zone indicate, con la speranza che tutto vada per il meglio anche se non sono previsti dei fenomeni particolarmente importanti, ma soltanto delle criticità ordinarie.

ALLERTA METEO OGGI, COSA SUCCEDERA’ SU EMILIA ROMAGNA E TOSCANA

L’allerta gialla riguarda il rischio idraulico e idrogeologico per l’Emilia Romagna, in particolare nell’entroterra montano, nei colli piacentini ed emiliani, lungo la pianura reggiana, mentre la Toscana è interessata solamente da allerta meteo per rischio idrogeologico, e precisamente la zona della Lunigiana, ma anche la Versilia, Lucca e la Garfagnana. Ma quali saranno le previsioni meteo per le prossime ore, e in particolare sulle due regioni raggiunte da allerta?

Andiamo a scoprirlo, a cominciare dal dire che, al di là delle allerte meteo, oggi potrebbe piovere su diverse zone della nostra penisola, a cominciare dal nord, dove potrebbe piovere lungo la costa di levante della Liguria. Attenzione anche alla suddetta Toscana, nella zona settentrionale, e poi anche all’Appennino emiliano, anch’esso già nominato nel bollettino di criticità, per poi espandersi fino a nord est in Friuli Venezia Giulia.

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

La pioggia non dovrebbe comunque cadere in maniera copiosa, visto che agli addetti meteo si attendono quantità deboli e/o moderate. Potrebbe piovere anche nel resto della Liguria, nonché in Valle d’Aosta, quindi in Piemonte, ma anche Lombardia, dove ha già iniziato a piovere, seppur debolmente, dalla giornata di ieri, quindi il Veneto, le Marche e l’Umbria. Il resto delle regioni non sarà invece interessato da fenomeni di particolare rilevanze, vivendo così un periodo di calma dopo che gli ultimi giorni hanno registrato diverse giornate di maltempo proprio al meridione.

Per quanto riguarda la neve, non dovrebbe verificarsi nulla di significativo, con qualche nevicata che potrebbe verificarsi sopra i 1.200 o i mille quattrocento metri lungo le Alpi ad occidente, e in particolare in Valle d’Aosta. Tutto merito delle temperature che dovrebbero rialzarsi rispetto alle scorse giornate in tutta Italia, a cominciare dal nord, dove le minime saranno ampiamente superiori allo 0 sulle pianure, ma anche al centro e al sud.