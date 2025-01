Sarà di nuovo allerta meteo per la giornata di oggi, 22 gennaio 2025, sull’Italia. Gli ultimi strascichi della perturbazione giunta sulla nostra penisola negli scorsi giorni, si faranno sentire, ma solo in maniera marginale e andando ad interessare solo alcune zone del nostro territorio. Alla luce di tale situazione la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo, solo ed esclusivamente per alcuni settori della Basilicata.

L’avviso riguarda il rischio quindi ordinario di criticità, ed è stato deciso dai tecnici della Protezione Civile per la possibilità che si verifichi qualche problema a livello idrogeologico. Nessun’altra allerta meteo è stata diramata in queste ore, di conseguenza tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno regolarmente aperte oggi in tutta Italia (anche in Basilicata), dopo che la scorsa settimana sono state diverse invece le chiusure a causa della neve.

ALLERTA METEO OGGI, ATTESI PIOGGE E TEMPORALI

Il maltempo dovrebbe comunque lasciare a breve la nostra penisola, così come segnalato da Fanpage, che racconta di una nuova perturbazione in arrivo in queste ore che colpirà ancora una volta le regioni meridionali, nonché le due isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna. E’ possibile quindi che nelle prossime ore il cielo sia nuvoloso, e non sono da escludere piogge e temporali in particolare sulla Campania, ma anche su alcune regioni del centro, leggasi in particolare Lazio, Toscana e Umbria. Piogge che dovrebbero lambire anche la regione Liguria, più a nord, mentre sull’Adriatico e sulle restanti regioni del settentrione, non dovrebbero registrarsi particolari fenomeni, anche se è probabile che non splenderà il sole, ma che sia una giornata caratterizzata da annuvolamenti.

La neve, invece, cadrà sulle Alpi anche a quote basse, mentre sugli Appennini si farà sentire più a quote medie. Attenzione alle temperature, che sono date in calo su tutta la penisola, anche se lontane dai valori delle scorse settimane soprattutto al nord, dove si sono verificate numerose gelate per via di una colonnina di mercurio ampiamente sotto lo zero.

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

La perturbazione di queste ore è la settima del gennaio 2025, e dovrebbe far sentire i suoi effetti fino alla giornata di domani, giovedì 23 gennaio 2025, ma senza creare particolari disagi. E’ probabile che dopo questa fase perturbata le temperature si rialzino con valori anche al di sopra della media, e in generale per venerdì 24 e sabato 25, il clima non dovrebbe registrare particolari fenomeni.

Ma fino a quando durerà questa situazione? Da domenica 26 potrebbe di nuovo cambiare tutto, con maltempo in arrivo prima sulle regioni del nord e poi al centro, in particolare lungo il versante tirrenico. Vedremo quindi quello che succederà, ricordandovi che ci avviciniamo ai cosiddetti Giorni della Merla, i più freddi dell’anno: sarà veramente così? Al momento è ancora troppo presto per prevederlo, attendiamo previsioni più certe.