Prosegue l‘ondata di maltempo sulla nostra penisola e alla luce di tale perturbazione che ha investito in particolare le regioni del Nord e del Centro, la Protezione civile ha diramato anche per oggi, martedì 28 gennaio 2025, un bollettino di allerta meteo. Attenzione perchè sarà sia rossa, che arancione e gialla, di conseguenza diversi comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse, per evitare di congestionare il traffico o comunque di creare situazioni potenzialmente pericolose con protagonisti i minori.

Scuole chiuse oggi in Liguria per allerta meteo rossa e arancione/ Quali sono: elenco e liste Comuni

Tutta colpa di una perturbazione che sta accompagnando questi ultimi giorni di gennaio, i tipici Giorni della Merla, la numero nove del primo mese dell’anno, che ha appunto indotto i tecnici a presentare un bollettino di criticità elevata, quindi con allerta rossa, in Liguria. Mentre l’allerta arancione riguarda la Toscana, l’Emilia Romagna e altri settori della Liguria. Infine l’allerta gialla su Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Umbria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Campania, Lazio, Piemonte e Trentino Alto Adige.

ALLERTA METEO, IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Di fatto si fa prima a dire le regioni non interessate da alcuna allerta rispetto a quelle invece che quest’oggi vivranno una situazione non piacevole dal punto di vista meteorologico. L’allerta rossa in Liguria è stata diramata per rischio idrogeologico nella zona del Levante, mentre l’allerta arancione riguarda il rischio idraulico su Emilia Romagna e Toscana, nonché quello idrogeologico su Liguria, Emilia Romagna e Toscana.

L’allerta gialla è stata invece diramata per rischio temporali sulle tre regioni di cui sopra, con l’aggiunta dell’Umbria, mentre il rischio idraulico riguarda anche Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e Veneto. Infine l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, ovvero, il rischio che i fiumi possano superare il livello di guardia, su Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige e infine Veneto.

ALLERTA METEO, SCUOLE CHIUSE E PREVISIONI

Dicevamo delle scuole chiuse in particolare in Liguria, nei comuni di Genova e La Spezia, ma anche in Toscana, a cominciare da Massa Carrara e dintorni. Ricordiamo che gli studenti che in queste ore resteranno a casa, non dovranno recuperare le lezioni anche nel malaugurato caso in cui l’anno scolastico si dovesse concludere con meno di 200 giorni, così come previsto dal regolamento del ministero dell’istruzione. Vediamo infine le previsioni meteo per oggi, 28 gennaio 2025, quando sulle regioni del nord si verificheranno ancora piogge, anche a carattere temporalesco, in particolare al nord est nonché sulla parte orientale della Lombardia. Nevicherà in Valle d’Aosta dai 1.200 metri, mentre al centro previste temporali su Toscana, Lazio, Campania e Umbria.

La situazione dovrebbe migliorare nel corso del pomeriggio, in particolare al nord, in Emilia Romagna e al Centro, ma al nord est calerà la quota neve, scendendo a 1.100 metri, e proseguirà il maltempo in Calabria e Campania. Le temperature, infine, sono date in rialzo al nord, ma in calo in Sardegna: sul resto della penisola saranno stabili.