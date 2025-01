GENOA MONZA RINVIATA? ATTESA DECISIONE DEL PREFETTO

La partita tra Genoa e Monza potrebbe essere rinviata per l’allerta meteo Liguria. Il condizionale è d’obbligo, visto che al momento non è stata presa alcuna decisione in via ufficiale, ma ci sono delle valutazioni in corso. Come quella del Centro operativo comunale (Coc), che deve valutare come si sta evolvendo la situazione meteorologica, soprattutto dopo che è stato emanato il bollettino con l’allerta arancione.

Infatti, a Genova, dove è in programma la partita Genoa Monza, sta piovendo dal mattino, ma le previsioni meteo parlano di un peggioramento del meteo. Dopo la valutazione del Coc, ci sarà quella del prefetto che dirimerà la questione e comunicherà se la partita di Serie A va rinviata o meno. La decisione compete solo al prefetto, che tiene conto delle risultanze ricevute dagli uffici competenti. Nella fattispecie, a preoccupare è la collocazione dello stadio, visto che il Ferraris si trova in una zona esondabile del torrente Bisagno.

ALLERTA METEO LIGURIA: LA SITUAZIONE

Il maltempo dovrebbe aggravarsi nel pomeriggio, proprio a ridosso della partita Genoa Monza. Le squadre dal canto loro attendono notizie e aggiornamenti: al momento sono entrambe in ritiro. Il rinvio del match non è affatto automatico, anche se c’è allerta meteo Liguria arancione. Nel frattempo, è prevista anche una conferenza stampa da parte dell’assessore regionale alla protezione civile proprio per parlare dell’emergenza maltempo.

L’Arpal ha confermato dal canto suo che il maltempo peggiorerà, infatti per quanto riguarda la zona Levante Ligure c’è allerta rossa domani. Comunque, il quadro meteorologico è complicato, anche perché ci sono zone dove, anche se piove in modo debole, le precipitazioni sono costanti, infatti vanno avanti da quasi un giorno, inoltre dovrebbero andare avanti fino alla giornata di domani mattina. A ciò si aggiungono pure le raffiche di vento meridionali e le mareggiate.

