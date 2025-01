ALLERTA METEO ROSSA E ARANCIONE IN LIGURIA E SCUOLE CHIUSE

Scuole chiuse oggi in Liguria a causa dell’allerta meteo rossa per maltempo, ma non ovunque, perché dipende dalle zone. Infatti, in quei Comuni per i quali appunto è rossa, la chiusura è automatica, mentre dove c’è allerta meteo arancione sono le amministrazioni comunali a dover prendere questa decisione. Dunque, con l’allerta rossa scatta la sospensione delle attività didattiche.

SCUOLA/ Indicazioni nazionali, prima del latino (& co.) serve una didattica nuova

Ciò rende la situazione a dir poco complessa, ma ci sono liste ed elenchi, che si aggiornano ora dopo ora, alla luce delle decisioni che appunto vengono prese, che possono aiutare a fare chiarezza sulla situazione. In generale, le scuole chiuse oggi sono concentrate soprattutto nelle province di Genova e La Spezia.

Bisogna poi tener conto anche del fatto che i giorni persi a scuola a causa del maltempo non vengono recuperati, in base a quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, di conseguenza l’anno scolastico va ritenuto valido, anche se non vengono rispettati i 200 giorni di lezione.

SCUOLA/ Indicazioni nazionali, i molti dettagli che una riforma non può “dimenticare”

DOVE SONO SCUOLE CHIUSE E APERTE IN LIGURIA

Per quanto riguarda le liste delle scuole chiuse oggi in Liguria per maltempo, partiamo dai Comuni che si trovano in zona rossa, per i quali la chiusura è automatica: Uscio, Tribogna, Sestri Levante, San Colombano Certenoli, Rapallo, Orero, Neirone, Ne, Moconesi, Mezzanego, Lumarzo, Lorsica, Leivi, Lavagna, Coreglia Ligure, Cogorno, Cicagna, Chiavari, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Carasco, Borzonasca.

Discorso diverso per gli istituti dislocati nei Comuni dove l’allerta meteo Liguria è arancione, visto che non scatta la chiusura automatica e la decisione viene presa dalle amministrazioni comunali. Questo rende più complicato fornire l’elenco completo, visto che è in aggiornamento, ma comunque la chiusura è stata comunicata per Zoagli, Santa Margherita Ligure e Moneglia, così pure Torriglia, Santo Stefano d’Aveto, Ronco Scrivia, Recco, Montoggio, Davagna, Crocefieschi, Ceranesi, Campomorone e Bargagli.

Mestre, corso di bengalese per bambini a scuola elementare/ Lega: "La priorità è la cultura italiana"

In aggiornamento anche l’elenco delle scuole che hanno già comunicato di essere aperte: al momento risultano tali quelle di Arenzano e Cogoleto, Bogliasco, Avegno, Sori e Pieve Liguri, Serra Riccò, Savignone, Casella e Busalla, oltre a Genova.