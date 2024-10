Quella di oggi, martedì 8 ottobre 2024, sarà un’altra giornata di allerta meteo su gran parte della nostra penisola, a cominciare dall’allerta rossa su Lombardia e Liguria. Nelle due regioni a settentrione sta piovendo incessantemente da ore, e la Protezione Civile ha quindi deciso di diramare il massimo livello di allerta, temendo delle criticità a causa dei forti temporali che si sono abbattuti in queste ore.

L’allerta meteo è stata segnalata a seguito di una nuova ondata di maltempo, l’ennesima dell’ultimo mese, che colpirà in queste ore soprattutto il nord ovest, di conseguenza si è deciso di diramare allerta rossa per rischio idrogeologico su alcuni settori di Lombardia e Liguria. Arancione invece per tutta la regione Lazio ma anche su alcune parti della Lombardia, quindi Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Liguria e Friuli Venezia Giulia. Infine, l’allerta è stata diramata di colore giallo per un totale di 13 regioni.

ALLERTA METEO OGGI 8 OTTOBRE 2024: LE PREVISIONI METEO

Tutta colpa, precisa il portale di RaiNews, dell’arrivo sul nostro Paese dell’uragano Kirk, che ha raggiunto appunto in queste ore l’Europa e nel contempo anche l’Italia, interessando particolarmente le regioni del nord. Cosa attenderci quindi in queste ore? Le previsioni meteo non promettono nulla di buono, visto che sono previste delle precipitazioni abbonanti su gran parte delle regioni suddette, oltre ad un rinforzo dei venti.

Piove e pioverà su Lombardia, Liguria, quindi Piemonte (soprattutto nella zona orientale), ma anche Veneto, Friuli Venezia Giulia e arrivando fino al Trentino Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano. Piogge previste anche in Emilia Romagna e Toscana, quindi scendendo fino al Lazio, all’Umbria, all’Abruzzo e infine al Molise. Un’Italia letteralmente spaccata in due, dove il nord e le regioni del centro saranno interessate da un’allerta meteo, mentre il sud passerà una giornata tutto sommato tranquilla.

ALLERTA METEO OGGI 8 OTTOBRE 2024: SCUOLE CHIUSE IN LIGURIA, TOSCANA E NELLA BERGAMASCA

I temporali saranno molto intensi e non sono da escludere anche delle grandinate con delle forti raffiche di vento, e ciò potrebbe creare dei seri danni ad abitazioni ma anche alle auto in sosta, nonché agli alberi, con il rischio di caduta di rami, evento spesso e volentieri frequenti durante le giornate di allerta meteo. I riflettori sono puntati in particolare sulla Liguria, dove dalle ore 20:00 di ieri sera si è riunito il Comitato Operativo Intercomunale a Sestri Levante, e dove si è deciso di tenere le scuole chiuse di ogni ordine e grado in tutto il circondario.

Situazione molto simile a Chiavari, altra nota località ligure dove oggi gli studenti non si recheranno a scuola, e anche a La Spezia l’amministrazione comunale ha deciso di lasciare gli studenti a casa. Scuole chiuse per l’allerta meteo anche in Toscana, a cominciare da Camaiore, in provincia di Lucca, ma anche Massa Marittima a Grosseto. Si segnalano infine interventi a Milano per il fiume Lambro e scuole chiuse in numerosi comuni della bergamasca.