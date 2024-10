Quella di oggi, venerdì 4 ottobre 2024, sarà ancora una volta una giornata di allerta meteo in tutta Italia, a cominciare dall’Emilia Romagna, dove l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile sarà di colore rosso, quindi la più “alta” delle tre (le altre sono arancione e gialle). La regione, già falcidiata dal maltempo nelle scorse settimane, dovrà quindi affrontare piogge e temporali molto intensi, con rischio di inondazioni e allagamenti, per via di una perturbazione atlantica che appunto sta facendo sentire i suoi effetti sul nostro Paese.

Le prime avvisaglie erano scattate già nella giornata di ieri, quando l’allerta meteo per l’Emilia Romagna era stata di colore Arancione, così come per altre regioni, ma oggi gli eventi atmosferici si sono intensificati, di conseguenza si è deciso di accrescere ulteriormente l’allerta, diramata per tutta la giornata di oggi.

ALLERTA METEO ROSSA IN EMILIA ROMAGNA E NON SOLO: LE REGIONI PIU’ A RISCHIO

Oltre all’Emilia Romagna, riflettori puntati anche sulla Puglia, in particolare sul Salento, nonché sul Veneto, dove l’allerta sarà invece di colore arancione. Per quanto riguarda più nello specifico le previsioni meteo per la giornata di oggi venerdì 4 ottobre, come riferisce Meteo.it il maltempo si farà sentire soprattutto sulle regioni del centro nord, a cominciare dalla Lombardia e dal Trivento, arrivando appunto fino alla regione Emilia Romagna, dove sono attesi dei rovesci di carattere molto intenso.

Ecco perchè l’allerta meteo è stata diramata di colore rosso, e i fiumi sono monitori H24, per capire quali sono quelli che supereranno il livello di guardia ed eventualmente esonderanno. Maltempo anche sulle regioni del sud, a cominciare dalla suddetta Puglia, e precisamente dalla zona del Salento, dove sono attesi anche in questo caso dei forti temporali.

ALLERTA METEO ROSSA IN EMILIA ROMAGNA: LE PREVISIONI PER OGGI

Attenzione anche alle regioni del centro Abruzzo e Marche, mentre sul resto dell’Italia il clima sarà senza dubbio migliore, ma con temperature in calo soprattutto nel Meridione anche per via dei forti venti che interesseranno soprattutto le due isole maggiori, Sardegna e Sicilia. Il focus, come detto in apertura, sarà comunque l’Emilia Romagna, destinataria di un’allerta di colore rosso e già falcidiata dall’alluvione dello scorso 19 settembre.

Il codice di massima allerta è stato diramato per criticità idraulica in quel di Bologna, ma anche sulla costa e la bassa collina romagnola, di preciso dalle ore 12:00 di oggi, fino alle ore 00:00 sempre della giornata odierna. Non sono da escludere frane e anche allagamenti soprattutto nella zona centro-orientale della regione, e fin dalle prime ore di questa mattina. Attenzione infine anche ai forti venti di burrasca che ovviamente si faranno sentire sulle coste, con anche la possibilità che si vengano a creare delle mareggiate. Alla luce di queste condizioni meteo avverse numerosi comuni dell’Emilia Romagna hanno deciso di chiudere oggi tutte le scuole di ogni ordine e grado, di modo da ridurre la circolazione dei mezzi.