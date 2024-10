ALLERTA METEO LIGURIA OGGI E ALLERTA METEO TOSCANA DOMANI

Allerta meteo Liguria è passata da gialla ad arancione dalle ore 12 di oggi, lunedì 7 ottobre, ma il maltempo preoccupa anche altre regioni, infatti c’è anche allerta meteo Toscana per domani, nello specifico dalle ore 8 a mezzanotte di martedì è arancione per temporali forti in gran parte della regione. Il maltempo sarà spinto dai venti di scirocco che poi gireranno a libeccio nel pomeriggio. L’Italia, dunque, ripiomba nell’incubo delle perturbazioni e di possibili criticità idrogeologiche, con i fronti alimentati da aria fredda in quota e intensi venti meridionali che faranno salire le temperature soprattutto nella parte centrale e meridionale dell’Italia.

Torniamo alla Liguria, dove è stato raggiunto il livello di allerta più alto per quanto riguarda i temporali. Le previsioni annunciano un peggioramento, infatti è scattata l’allerta rossa per quanto riguarda i bacini grandi del Levante, quindi c’è un grave pericolo per il territorio. Alla base c’è una fase di maltempo molto intenso che sta arrivando in Liguria con piogge deboli, ma costanti, su gran parte della regione. I temporali più forti sono previsti dalla serata e dovrebbero proseguire fino a martedì sera, poi ci sarà una piccola tregua mercoledì, poi le piogge riprenderanno giovedì, contestualmente all’arrivo dell’ormai ex uragano Kirk che coinvolgerà in maniera marginale la zona settentrionale della penisola.

Già questa mattina sono state registrate piogge, seppur deboli a livello di intensità, diffuse nella parte centrale della Liguria, ma entro stasera saranno più significative, a causa della convergenza tra venti opposti. A tal proposito, sono previste raffiche che potrebbero superare i 100 km/h.

ALLERTA METEO LIGURIA, RISCHIO SCUOLE CHIUSE

L’allerta meteo Liguria potrebbe portare a nuove decisioni da parte di Arpal. Ne parla GenovaToday, secondo cui nelle prossime ore i singoli comuni potrebbero comunicare i loro provvedimenti, ad esempio su apertura e chiusura delle scuole. A tal proposito, il rischio di scuole chiuse èforte.

Quindi, le scuole dislocate nelle zone interessate dall’allerta rossa per il maltempo potrebbero essere chiuse, mentre nelle altre zone la decisione è presa dai sindaci a loro discrezione. Finora è confermato che le scuole sono chiuse ad Arenzano, Cogoleto, Mezzanego, Campomorone, Casarza, Carasco e Né, così come a Valbrevenna, Busalla, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Savignone, Isola del Cantone e Ronco Scrivia.

Per quanto concerne il caso di Genova, negli ultimi anni i dubbi sono stati risolti al mattino in base alle valutazioni del Centro di coordinamento comunale (Coc). Il consiglio di Arpal, alla luce del maltempo e delle conseguenze che potrebbe avere la sua evoluzione, è di fare attenzione ai dati e ai messaggi diffusi, quindi di seguire gli aggiornamenti.