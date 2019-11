Allerta meteo Sicilia domani/ Previsioni: forte maltempo, arriva ciclone mediterraneo

Allerta meteo Sicilia domani, lunedì 11 novembre 2019. L’ha diramata la Protezione Civile ed è di tipo “arancione”. L’inizio settimana sarà caratterizzato da temporali e un “ciclone mediterraneo”. Le previsioni meteo si riflettono sul bollettino della Protezione Civile in merito alla giornata di domani. È prevista una nuova ondata di maltempo che colpirà l’Italia, e in modo particolare il Sud. Stando a quanto riportato da 3B Meteo, a partire da domani un vortice depressionario si posizionerà prima ad ovest della Sardegna, poi tra Tunisia e Sicilia, per poi risalire lungo la Penisola italiana. Nello specifico si avrò a che fare con un ciclone mediterraneo che porterà venti violenti dalla rotazione ciclonica e forte maltempo. Bisognerà fare attenzione anche martedì 12, perché si prolungheranno temporali, nubifragi e tempeste di vento. La conferma arriva dal bollettino della Protezione Civile che segnala criticità di tipo “arancione”.

ALLERTA METEO SICILIA DOMANI: FORTE MALTEMPO

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Sicilia ha previsto per domani piogge sparse dalla mattinata in tutta l’isola. Saranno diffuse e persistenti nella seconda parte della giornata, dove si verificheranno fenomeni a prevalente carattere di rovescio e temporale. Queste condizioni avverse dovrebbero durare comunque per 24-36 ore. Si prevedono inoltre anche venti di burrasca, forti mareggiate e frequente attività elettrica. Per questa ragione il sindaco di Agrigento Calogero Firetto ha disposto la chiusura delle scuole per «forti rischi idrogeologici e idraulici a causa delle previste condizioni meteorologiche avverse». I sindaci di Palma di Montechiaro e Naro hanno preso la stessa decisione, così pure i sindaci di Ribera, Sciacca, Canicattì e Favara, mentre altri sindaci sarebbero sul punto di emettere la stessa ordinanza, secondo quanto riportato dalle testate locali.





© RIPRODUZIONE RISERVATA