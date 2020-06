Allerta rossa meteo Lombardia oggi 9 giugno 2020/ Monitorati fiumi Seveso e Lambro

Pubblicità

Il maltempo continua a stringere nella sua morsa l’intero Nord Italia e anche per oggi, martedì 9 giugno 2020, in Lombardia è scattata l’allerta meteo rossa, dopo i danni registrati ieri in diverse aree della Regione. Come affermato nelle scorse ore dal personale della sala operativa della protezione civile regionale, in data odierna le precipitazioni “continueranno ad essere diffuse sulla Lombardia, coinvolgendo prevalentemente i settori alpini, prealpini e parte della fascia pedemontana occidentale nella prima parte della giornata tra notte e mattino. Nelle ore pomeridiane e serali anche i settori di pianura saranno interessati da piogge e intensi rovesci. Le precipitazioni rivestiranno ovunque carattere temporalesco, con probabilità di temporali forti“. Il Comune di Milano ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e saranno allertate le squadre di polizia municipale, MM servizi idrici e protezione civile per orchestrare l’attuazione del piano emergenziale.

ALLERTA ROSSA METEO LOMBARDIA: I DANNI DI IERI

Oltre al capoluogo, l’allerta meteo rossa ha fatto scattare l’allarme anche in altre zone della Lombardia, complice l’elevato rischio idrogeologico nelle province di Bergamo, Lecco, Como e Varese. In particolare, nel pomeriggio e nella serata di ieri, lunedì 8 giugno 2020, si sono registrati numerosi e ripetuti interventi da parte dei vigili del fuoco nel Varesotto e nel Pavese, al fine di liberare dall’acqua i garage e le cantine. Stando a quanto riferito da alcune testate giornalistiche locali, sono stati segnalati alberi caduti e allagamenti anche nel Bergamasco, con particolare riferimento a Verdello, Verdellino, Treviglio e Ponte San Pietro. Una frana ha invece travolto una recinzione e un capanno nel territorio di Rota Imagna e un altro smottamento si è verificato fra i Comuni di San Giovanni Bianco e San Pellegrino. Black-out nelle realtà di Casatenovo, Cesana Brianza, Missaglia, Viganò, Colle Brianza e Brivio. Crollato il muro di cinta di una villa ubicata a Ello.



