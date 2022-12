All’improvviso… l’amore/ Su Canale 5 il film romantico con Kim Riedle

All’improvviso… l’amore: il film su Canale 5

All’improvviso… l’amore è un film del 2019 di genere commedia e sentimentale, che verrà trasmesso su Canale 5 alle ore 16.45 di oggi, martedì 27 dicembre 2022. Il film è stato diretto da André Erkau. Tra i principali attori del cast ci sono Kostja Ullmann, Kim Riedle, Johannes Allmayer, Julia Hartmann, Oskar Netzel, Bastian Von Bömches, Angela Roy, Esther Roling, Julia Brand e Dorothee Sturz.

Il film All’improvviso… l’amore è stato prodotto da Uwe Kolbe e Bjoern Vosgerau, mentre il montaggio è stato affidato a Nikolai Hartmann. La musica è stata curata da Daniel Hoffknecht e la sceneggiatura dallo stesso André Erkau.

All’improvviso… l’amore, la trama del film

All’improvviso… l’amore ha come protagonista Jacob, innamorato ancora dell’ex fidanzata Marie nonostante si siano lasciati. A distanza di anni vuole provare a riconquistarla, ma per impressionarla crea una serie di bugie, fantasie e qualche mezza verità, facendole credere di avere una vita piena e felice.

La donna è attratta da Jacob solo perché crede che sia un fotografo di successo, quando in realtà è un semplice venditore di giocattoli. In verità si ritrova a mentire anche a se stesso e non solo a Marie, avendo una percezione distorta delle cose e dunque credendo che per sfruttare un’opportunità del genere bastasse apparire così agli occhi dell’ex fidanzata.

