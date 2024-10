Niente tregua maltempo: le previsioni meteo di oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, parlano chiaro e mostrano una situazione dal punto di vista meteorologico instabile per la nuova perturbazione che sta investendo la penisola. Quindi, la Protezione civile ha provveduto a diramare un’allerta rossa Veneto per alta criticità in riferimento al rischio idraulico e arancione per altre regioni, tra cui l’Emilia-Romagna, ancora alle prese con le conseguenze dell’alluvione dei giorni scorsi e reduce dall’allerta meteo rossa di ieri.

Allerta meteo rossa in Veneto, oggi 23 ottobre 2024/ Arancione in Lombardia, Emilia Romagna e Sardegna

Qui l’allerta è per rischio idraulico e idrogeologico, mentre Lombardia e Sardegna sono le altre due regioni coinvolte dall’allerta arancione per i temporali e il rischio idrogeologico. Di fatto, solo il Sud si salva da questa nuova ondata di maltempo, infatti le previsioni parlano di una giornata soleggiata.

Allerta meteo rossa in Emilia Romagna, oggi 22 ottobre 2024/ Allerta arancione in Lombardia e Veneto

Altrove, invece, il tempo sarà instabile oggi, col rischio di piogge e temporali, che potrebbero anche essere molto intensi. Il bollettino diffuso dalla Protezione civile per il maltempo segnala anche allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali nel Lazio, in Sicilia e in Umbria.

ALLERTA METEO EMILIA-ROMAGNA: LE PREVISIONI

Per quanto riguarda nello specifico l’allerta meteo in Emilia-Romagna, dopo l’alluvione che ha colpito in particolare Bologna, sono nuovamente previsti per oggi temporali. Dunque, c’è il rischio di nuove piene dei fiumi e cresce la paura tra i cittadini. Per il tecnico meteorologo di Ampro Roberto Nanni, la nuova ondata di maltempo rischia di essere molto pericolosa dal punto di vista idrogeologico.

Lamezia Terme: auto inghiottita in una voragine nell'asfalto/ Video: crollata una casa per via del maltempo

Infatti, sono previste piogge diffuse, soprattutto a carattere di temporali a livello locale: ciò potrebbe provocare nuovi incrementi nei bacini che sono stati coinvolti nelle piene degli ultimi giorni. Il maltempo potrebbe anche causare frane sui versanti già fragili.

Infatti, nelle colline di Bologna è stata segnalata vulnerabilità non solo delle aree urbane, ma anche della rete stradale, a causa della presenza di detriti. Secondo le previsioni meteo di Arpae, i fenomeni temporaleschi diminuiranno nella serata, mentre domani dovrebbero esserci altri temporali, anche intensi, al mattino nella parte centro-orientale dell’Emilia-Romagna.