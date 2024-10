Prosegue l’allerta meteo sulla nostra penisola, e anche per la giornata di oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, in numerose regioni prevarrà il maltempo, con possibili esondazioni. Tutta colpa di una serie di correnti che provengono dal sud e che stanno attraversando trasversalmente l’Italia, dalla Sardegna fino al Veneto, colpendo numerose regioni in particolare del centro sud. Per via di questo quadro decisamente perturbato la protezione civile ha diramato un’allerta meteo di colore rosso per rischio idraulico nella regione Veneto, mentre è stata emessa di colore arancione per alcune zone di Lombardia, Sardegna ed Emilia Romagna.

Infine, allerta meteo di colore giallo per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Sicilia e Sardegna. Per le prossime ore è prevista quindi ancora molta pioggia in particolare in quel del Veneto, con possibili temporali, ma così come su Lombardia, Emilia Romagna e Sardegna altre regioni, soprattutto l’Emilia, che nelle ultime settimane sono state particolarmente falcidiate dagli eventi atmosferici.

ALLERTA METEO, LE PAROLE DI CICILIANO

Fabio Ciciliano, capo della protezione civile, ha parlato ieri sera con l’Adnkronos, sottolineando come l’attenzione sia massima sulla zona del delta del Po, con tutta l’acqua che in questi ultimi giorni si è accumulata e che verrà portata dal fiume nel mare, ed è per questo che la zona fra Veneto ed Emilia Romagna resta quella al momento più a rischio e quindi attenzionata.

Ciciliano ha fatto sapere che il comitato operativo è stato chiuso nella serata di domenica, ma si sta comunque continuano a tenere sotto controllo qualsiasi situazione critica, e il comitato si potrà eventualmente riaprire in qualsiasi momento qualora ve ne fosse bisogno. Numerosi sono stati gli interventi della protezione civile e dei vigili del fuoco nelle ultime ore, in numerose zone d’Italia, sia al sud, come ad esempio in Calabria e a Ischia, ma anche e soprattutto al centro nord, nella solita Emilia Romagna dove un ragazzo di 20 anni è morto, strappato dalla furia dell’acqua.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI PER OGGI 23 OTTOBRE 2024

Alla luce di questa nuova allerta meteo, andiamo quindi a vedere assieme quali saranno le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, a cominciare dal nord, dove il tempo sarà molto instabile stando a quanto fatto sapere dagli esperti di Meteo.it. Possibili piogge ma anche roveschi, in particolare in Veneto, Friuli e Lombardia, con l’aggiunta di Emilia Romagna, Toscana e Sardegna. In Toscana in particolare non sono da escludere fenomeni particolarmente intensi, ma occhio anche alle regioni Lazio e Umbria, altre due zone molto attenzionate in queste ore.

Nonostante l’ondata di maltempo le temperature resteranno molto gradevoli, con punte massime di 20 gradi al nord e al centro, e di 24/25 al su e sulle grandi isole. Nella zona del meridione, le temperature miti saranno favorite anche da un tempo tutto sommato sereno, con qualche possibile nuvola lungo i settori appenninici nonché nell’entroterra siciliano.