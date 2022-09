ALLUVIONE MARCHE/ Video, maltempo e bomba d’acqua “L’allerta era di colore giallo”

Mattino Cinque ha aperto stamane con la notizia del maltempo che ha devastato le Marche in particolare nella provincia di Ancona e Pesaro, provocando anche sette vittime. Il talk di Canale 5 ha avuto in collegamento Stefano Aguzzi, assessore dell’ambiente della Regione Marche, che ha spiegato: “Molte persone che avevamo difficoltà a rintracciare nella mattinata le abbiamo rintracciate, fortunatamente son rientrate, rimangono tre dispersi di cui una mamma con un bimbo di cui non si hanno notizie. Ho avuto mezz’ora fa l’ultimo contatto con la sala operativa e non avevano ancora notizie di queste persone”.

Quindi ha aggiunto: “I tre dispersi sono del Comune di Barbara, ha preso una fascia di pochi chilometri questo disastro ma dove è passato è stato davvero terribile. Ci sono comuni nell’entro terra pesarese con 48 centimetri di pioggia. ironia della sorte, il comune di Cantiano è un Comune dove c’è un pozzo da cui abbiamo attinto acqua per tuta l’estate per non far seccare il fiume, fino a settimana scorsa”. Durante la diretta arriva la notizia del probabile ritrovamento della mamma dispera: “Io sto andando in sala operativa, mamma ritrovata? E’ la più bella notizia che potevamo aspettare”. Quindi l’assessore ha concluso: “Avevamo avuto un’allerta per queste zone, un’allerta gialla ma non avevamo segnali di questa gravità, è stato veramente un qualcosa di eccezionale e mi dicono imprevedibile”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ALLUVIONE MARCHE, VIDEO, MALTEMPO E BOMBA D’ACQUA AD ANCONA: 6 MORTI E TRE DISPERSI

Violenta ondata di maltempo quella che si è abbattuta nelle scorse ore nella regione Marche, ed in particolare nel territorio di Ancona. Una vera e propria bomba d’acqua che ha devastato l’anconetano, provocando sei morti e tre dispersi, così come reso noto dalla Protezione Civile. Dei sei decessi, quattro si sono verificati presso la frazione Pianello del Comune di Ostra, mentre gli altri due nel Comune di Barbara (dove vi sono anche tre dispersi), e in quello di Trecastelli. Isolato invece il Comune di Cantiano, piccolo borgo della provincia di Pesaro Urbino, dove le piogge hanno trasformato le strade in torrenti, così come riferito dai colleghi di TgCom24.it.

“In tre ore caduta la metà della pioggia che piove in un anno – sono le parole di Stefano Stefoni, direttore Protezione civile e sicurezza del territorio della Regione Marche – dal punto di vista dell’emergenza nell’entroterra è ormai terminato l’evento meteorologico. In tarda serata tutta l’acqua caduta nell’entroterra è arrivata al mare tramite i fiumi. Ci sono ancora persone isolate, che stiamo recuperando. Non ci sono situazioni di pericolo per la popolazione ma di danni ce ne sono: il comune di Cantiano è isolato così come un paio di case di riposo”.

MALTEMPO MARCHE, BOMBA D’ACQUA ANCONA: “420 MM DI PIOGGIA IN DUE/TRE ORE”

Stefoni ha ribadito la straordinarietà dell’evento: “Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in due o tre ore, la metà di quello che piove in un anno nella Regione”. Nella serata di ieri il sindaco di Cantiano aveva diramato un appello sui social: “Una bomba d’acqua si sta abbattendo su Cantiano. Diversi fiumi sono straripati. L’acqua ha invaso le vie centrali del paese. Diverse zone sono già sommerse. La viabilità comunale è interrotta in diversi tratti. Chiusa la statale direzione Gubbio. Invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma ed evitare situazioni di rischio”.

A seguito dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Marche, numerose scuole rimarranno oggi chiuse in diversi comuni, a cominciare proprio da Cantiano, così come Corinaldo, Arcevia, Sassoferrato, Serra De’ Conti e Senigallia. Di seguito uno dei tanti video pubblicati in rete, riguardanti la bomba d’acqua abbattutasi ieri in regione.













