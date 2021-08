Alvaro Soler/ Dopo “Sofia” ci riprova con “Magia”, avrà lo stesso successo?

Alvaro Soler è uno dei protagonisti della puntata di Battiti Live, la kermesse canora dell’estate italiana condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri su Italia 1. L’artista spagnolo ha recentemente pubblicato il nuovissimo singolo dal titolo “Magia” dopo un lungo periodo di silenzio. Un brano a cui è molto legato e che ha presentato così durante un’intervista concessa a Sky Tg24: “Magia? la speranza che è una parola che usiamo tutti quando non sappiamo come definire un’emozione, ma ci sono cose che non si possono definire e per me quella è magia”. Non solo, l’artista di “Sofia” ha poi aggiunto: “volevo portare un po’ di luce in questo momento difficile e di buio che stiamo avendo tutti e sono felice di farlo con la mia musica”.

Una carriera di successo quella di Alvaro Soler che è partito da una semplice band incontrando mille difficoltà. “Quando ero in Spagna – ha raccontato – e suonavo con la mia band non avevo neanche i soldi per invitare al cinema la mia ragazza, ed era frustrante. Sentivo che se non fosse cambiato qualcosa avrei fatto altro per avere un po’ di stabilità economica e così un po’ di libertà”.

Alvaro Soler: dopo “Sofia” ci riprova con “Magia”

Dopo mille difficoltà però Alvaro Soler ha raggiunto il successo e la grande popolarità in Spagna e in Italia. I suoi brani “Lo mismo sol” e “Sofia” sono diventate delle vere e proprie hit permettendogli così di invertire la rotta. Attenzione però per il cantautore spagnolo i soldi non sono tutto nella vita: “non sono importanti, ma per me il lusso è andare al supermercato senza fare troppi conti”.

La sua carriera è partita per puro caso grazie ad un concorso “song writing camp” a cui ha partecipato in Austria: “dopo un paio di settimane mi hanno chiamato per un progetto a Berlino con due compositori tedeschi molto noti. Poi la casa discografica mi propose interpretare io stesso El mismo sol”. Da quel momento la sua vita è cambiata per sempre visto che ha raggiunto la grandissima popolarità. “La fortuna è importante, ma è più importante essere pronti quando la fortuna arriva” – ha concluso il cantante che ha annunciato che tra i prossimi progetti c’è anche quello di cantare in lingua italiana.

