Alvaro Soler è fidanzato?/ Single dopo 5 anni d’amore con Sofia Ellar

Alvaro Soler, chi è la fidanzata dopo Sofia Ellar?

Alvaro Soler ha una fidanzata? Dopo la fine della storia d’amore con Sofia in tanti si domandano se il cantante spagnolo ha ritrovato l’amore oppure è single. Per la voce de “El misto sol” non è stato facile separarsi dalla sua amata Sofia Ellar a cui è stato legato per cinque lunghi anni. Proprio il cantante tramite i social ha comunicato la fine della relazione con Sofia: “carissima famiglia, gli ultimi mesi non sono stati facili per noi, ma poiché siamo sempre stati onesti con voi, Sofia e io volevamo dirvi che le nostre vite andranno per strade separate. Saremo ancora quei due che hanno sfruttato al meglio ogni momento, ridendo, inseguendo i nostri sogni e sostenendosi a vicenda dentro e fuori dal palco”.

Alvaro Soler/ Torna il re dell'estate con un nuovo tormentone

Non solo, Alvaro ha aggiunto: “sappiamo che capirete cosa stiamo passando e vogliamo ringraziarvi per tutto l’amore che ci avete sempre donato. Vi amiamo, ci amiamo e cercheremo sempre di essere la migliore versione di noi stessi in futuro. Queste parole saranno le uniche che condivideremo con voi”. Una rottura arrivata come un fulmine a ciel sereno nella vita della coppia che ha aveva annunciato anche il matrimonio poi rimandato a causa della pandemia da Covid-19.

Alvaro Soler/ Ho scritto Magia” nel periodo delle riaperture (Rtl 102.5 Power Hits)

Alvaro Soler: “Magia” sarà il nuovo tormentone?

Vita sentimentale e fidanzata a parte, Alvaro Soler dopo aver fatto cantare e ballare con i tormentoni “Sofia” e “El mismo sol”, quest’anno ci riprova con il nuovo singolo “Magia”. Ma come è nata la canzone? “Dopo ‘El mismo sol’ nessuno in Italia, primo Paese a farla diventare un successo, voleva un mio singolo autunnale. ‘Basta con la musica spagnola, l’estate è finita…’ dicevano. Mi sembrava strano aver ricevuto tutto quell’amore e poi basta…” – ha rivelato il cantante spagnolo dalla pagine del Corriere del Sera.

Alvaro Soler/ Dopo "Sofia" ci riprova con "Magia", avrà lo stesso successo?

Del resto la scorsa estate Alvaro è stato il grande assente dei tormentoni estivi: “l’anno scorso in molti mi chiedevano una canzone come risposta alle cose che andavano male, ma la situazione che stavamo vivendo mi aveva staccato dalla musica. Poi ho capito che avevano ragione loro e ho promesso che una volta finito sarei tornato. È stato incredibile chiudere il cerchio e fare un brano così tanto ispirato dalla gente”. Infine parlando del nuovo singolo “Magia” ha detto: “ho scritto ‘Magia’ nel periodo delle riaperture, quando ho assaporato quelle libertà che prima non avevamo e di cui parlo nella canzone. Quando ero a Madrid per lavoro, sono andato a bere una birra e mi è sembrato il massimo della gioia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA