Alvin, Alberto Bonato/ L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi: “Verissimo ancora oggi è una famiglia per me”

Alvin tra gli ospiti di “Up and down, un Natale normale“, lo spettacolo televisivo condotto da Paolo Ruffini e trasmesso venerdì 25 dicembre 2020 su Canale 5. Si tratta di un ritorno in tv per il conduttore e inviato de L’Isola dei Famosi che tutti ricorderanno per aver lavorato per diversi anni al programma di successo “Verissimo”. Lo stesso Alberto Bonato non hai mai nascosto quanto Verissimo abbia segnato il suo percorso lavorativo ricordandolo in diverse occasioni. “Sono partito come opinionista sul mitico divano di Verissimo poi le cose si svilupparono e sfruttando la mia conoscenza dell’inglese, abbiamo cercato di creare un piccolo format che mi permettesse di andare ad incontrare le celebrities” sono le parole di Alvin sul suo percorso nel rotocalco televisivo campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5.

Parlando proprio del programma, Alvin ha precisato: “Verissimo ancora oggi è una famiglia per me”. Dopo Verissimo, Alberto Bonato è approdato nel ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi e poi come co-conduttore negli Euro Games di Ilary Blasi. Un’altra esperienza lavorativa che Alvin ricorda con grande affetto e parlando proprio della Blasi ha detto: “con lei l’amicizia è rimasta”.

Alvin: “L’Isola? Un’esperienza che non ho dimenticato”

Alberto Bonato, conosciuto con lo pseudonimo di Alvin, dopo l’esperienza come inviato de L’Isola dei Famosi è stato anche uno dei concorrenti naufragi. Un’esperienza che non ha mai dimenticato e che ha raccontato così proprio nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo: “sono convinto di dover fare questa esperienza, sono stato inviato per due anni e, non che abbia scoperto i meccanismi, perchè l’Isola ogni anno è diversa e anzi, consapevoli del fatto che conosca le regole le avranno cambiate tutte”. Dopo due anni come inviato, Alvin è sbarcato come naufrago vivendo un’esperienza completamente differente. A stargli accanto la moglie che per l’occasione si è inventata un modo per stargli accanto: “mia moglie ha avuto l’idea di mettere gli abbracci in una scatola: ‘Quando la apri esce l’abbraccio di papà'”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA