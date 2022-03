Alvin, gaffe con la fiaccola all’Isola dei Famosi/ Non sa come si accende ed Ilary…

Serata da protagonista all’Isola dei Famosi 2022 per l’inviato Alvin. Il braccio destro di Ilary Blasi diverte – e soprattutto si diverte – durante la terza puntata in Honduras, specialmente ai margini della prova ricompensa. Praticamente, dopo aver visto all’opera i naufraghi e terminate le varie sfida in programma, Alvin cerca di padroneggiare la tanto ambita fiaccola, senza però riuscire ad accenderla. Il goffo tentativo di realizzare il suo intento non passa inosservato in studio, dove Ilary Blasi ride a crepapelle, seguita da tutto lo studio.

Panico all'Isola dei Famosi 2022/ Pipistrelli in palapa: "Ma non solo loro..."

Alvin, gaffe della fiaccola e non solo: all’Isola dei Famosi diventa “centometrista”

Se in studio si ride per la gaffe di Alvin, sui social l’inviato diventa sempre più idolo del pubblico. “Alvin mi fa così tenerezza e al tempo stesso ridere per la passione che ci mette nel fare l’inviato”, commenta in real time uno dei tanti appassionati dell’Isola dei famosi. Altri internauti, invece, si focalizzano su un’altra gaffe della serata, quella in cui Alvin – per tornare in posizione a favore di telecamere – viene pizzicato dalla conduttrice in versione “centometrista”.

