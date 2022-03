Amadeo Goria bacia Stella e tradisce Vera Miales/ “Hanno passato la notte insieme”

Mentre Vera Miales inizia la sua avventura a La Pupa e il Secchione Show 2022, Amedeo Goria è avvistato con un’altra donna. Che il giornalista avesse un rapporto speciale con Stella, la stylist di Alex Belli, è cosa nota ormai da settimane e, precisamente, da quando lui stesso, a Pomeriggio 5, ha parlato di attrazione nei suoi riguardi: “A proposito di Stella, io la conosco da sei-sette mesi. – aveva spiegato nello show di Barbara D’Urso, precisando – Quando vado a Milano spesso ci incontriamo, c’è una sorta di attrazione alchemica, che non vuol dire chimica fisica. Alchemica prescinde dal rapporto fisico…”. A queste dichiarazioni già importanti si aggiungono oggi immagini che svelano che questo rapporto va ben oltre l’amicizia, sfociando in qualcosa di molto più fisico.

Amedeo Goria beccato con Stella: “Hanno passato la notte nella stessa camera d’albergo”

Il settimanale DiTutto ha infatti immortalato Stella e Amedeo Goria insieme, in strada, tra baci appassionati sulle labbra e abbracci. Atteggiamenti, dunque, di due persone che hanno tra loro una relazione. Un vero e proprio colpo di scena se si pensa che l’uomo ha dichiarato di amare Vera Miales, tanto di pensare al matrimonio. Lei’, d’altronde, è ignara di tutto, vosto che è chiusa da qualche giorno all’interno della villa de La Pupa e il Secchione Show 2022. Come reagirà a queste foto? Pare, inoltre, che non sia tutto qui: Biagio D’Anelli, ospite in studio, ha ammesso di aver visto Stella entrare nella stessa camera d’albergo di Amedeo dove, dunque, avrebbe trascorso la notte. Che siano dunque andati oltre il bacio?

