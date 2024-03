Amadeus a Mediaset? Arriva la conferma di Fiorello a VivaRai2/ “C’è l’interesse di Pier Silvio Berlusconi”

Fiorello lancia lo scoop a VivaRai1: “Amadeus a Mediaset? Si c’è l’interesse di Pier Silvio Berlusconi”

Ieri è stato il sempre attento sito di Dagospia a lanciare un clamoroso scoop su Amadeus. Nel dettaglio, infatti, ha rivelato che Pier Silvio Berlusconi sia interessato a lui, del resto in questi anni il conduttore ravennate è diventato garanzia di programmi di successo e ascolti dunque Amadeus andrà a Mediaset? Adesso a confermare il rumors ci ha pensato l’amico fraterno di Amadeus, Fiorello nella puntata di oggi, 21 marzo 2024, del suo programma VivaRai2.

Nella consueta rassegna stampa a VivaRai2, infatti, Fiorello ha confermato lo scoop di Dagospia sull’interesse di Mediaset e Piersilvio per Amadeus. Lo showman siciliano innanzitutto ha premesso: “Parliamo di Pier Silvio, Pier Silvio vedi io parlo sempre di te” e poi ha spifferato: “Ho saputo del tuo interesse per Amadeus, sono contento e confermo: c’è interesse di Piersilvio Berlusconi e Mediaser per Amadeus. Ora io posso ufficializzare la cosa, è vero” Non è però sceso nei dettagli.

L’ipotesi più suggestiva su cosa potrebbe condurre Amadeus a Mediaset l’ha fornita sempre il portate di Roberto D’Agostino, partendo dal presupposto che il marchio “Sanremo” non appartiene alla Rai e il vincolo contrattuale è dunque rinnovato ciclicamente e il contratto della kermesse con l’azienda scade nel 2025. A questo punto, dunque, a partire dall’anno successivo Piersilvio Berlusconi potrebbe tentare il colpaccio, ovvero provare a soffiare il Festival di Sanremo alla rete che storicamente ha sempre curato la realizzazione. Il Festival di Sanremo 2026 in onda su Canale5? In realtà sembra molto azzardato anche solo ipotizzarlo.

Ovviamente si tratta solo di una suggestione anche difficilmente realizzabile, più plausibile, invece, è che Amadeus in onda nelle reti Mediaset possa condurre un nuovo quiz show nella fascia del preserale. Non è escluso, però, anche un progetto più ambizioso che preveda la prima serata con un programma ideato su misura per il conduttore. Insomma al momento si tratta solo di ipotesi, del resto Amadeus è una colonna portata della Rai ed in passato il suo passaggio a Mediset è stato tutt’altro che fortunato.











