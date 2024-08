Continuano i preparativi per il prossimo Sanremo 2025, un Festival che promette tante, tante novità. Prima fra tutte il sofferto addio di Amadeus, che dopo anni di conduzione si è trasferito su NOVE, lasciando posto ad un altro talento della conduzione, Carlo Conti. Sarà proprio lui a scegliere i big in gara di quest’anno, con una responsabilità in più, quella di riscrivere il regolamento andando ad apportare modifiche decisive per la nuova edizione.

Sanremo 2025 slitta di una settimana: ecco perché/ In onda dall’11 al 15 febbraio. E Carlo Conti...

Sanremo 2025 andrà in onda a partire dall’11 fino al 15 febbraio 2025. Nelle ultime ore, però, una famosissima cantante sta scalpitando per chiedere a Carlo Conti di inserirla tra i big in gara al festival del prossimo anno. Si tratta di Marcella Bella, cantante di “Montagne Verdi”. Secondo il settimanale oggi, starebbe facendo “fuoco e fiamme” per convincere il presentatore a scegliere proprio lei sul palco dell’Ariston. In effetti, è da qualche anno che l’artista vorrebbe partecipare, ma ha sempre ricevuto esito negativo da parte della produzione, compreso Amadeus, che non l’ha scelta insieme ad Alexia nell’edizione 2024.

Concorrenti Tale e Quale Show 2024, chi sono? Carlo Conti svela cast ufficiale/ Carmen Di Pietro e ex Amici

Sanremo 2025, tutte le novità della prossima edizione: “Si chiude a mezzanotte”

Quest’ultima si era risentita parecchio dopo l’esclusione, comunicando di essere molto colpita ma di non capire il perché di questa scelta così categorica. Lo scorso anno i “no” del Festival di Sanremo 2025 erano stati tantissimi: Fabio Rovazzi, Jalisse, Ditonellapiaga, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Achille Lauro, Aka7even e appunto, Marcella Bella, icona della musica italiana. Quale sarà il verdetto di Carlo Conti per Sanremo 2025? Nell’attesa, vediamo un po’ di news sulla prossima edizione. Come abbiamo accennato all’inizio, i cambiamenti saranno tantissimi. Primo fra tutti, il taglio delle tempistiche del Festival, che non durerà più oltre la mezzanotte ma chiuderà prima.

Chi è Marcella Bella: carriera, vita privata/ Gli amori: la liaison con Red Canzian e il marito Mario Merello

Sanremo 2025 vedrà poi un numero inferiore dei big in gara, forse a causa del sovraffollamento dell’anno scorso, con troppe votazioni e numeri poco chiari. Oltretutto, si ritorna ad una nuova gara in categorie diverse: i cantanti si divideranno di nuovo tra “Nuove Proposte” e Big. “Le nuove proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, avranno la loro gara, ci sarà il vincitore e i Big faranno la loro corsa.”, spiega Carlo Conti in una conferenza. Sempre il conduttore, ha svelato altri dettagli sull’organizzazione di Sanremo 2025, dicendo che si tratta di un evento che va organizzato a step, e che l’inizio degli ascolti dei brani proposti partirà tra agosto e settembre.