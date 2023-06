Amadeus, addio al Festival: “Sanremo 2024 sarà l’ultimo”/ “In futuro potrei tornare, ma adesso mi fermo”

Amadeus e l’addio al Festival di Sanremo

Amadeus è stato uno dei conduttori di maggior successo del Festival di Sanremo degli ultimi anni. Con ben quattro edizioni da record e una quinta che promette di seguire la scia delle precedenti, Amadeus non nasconde di essere soddisfatto del lavoro fatto al punto da sentire l’esigenza di doversi fermare. Il Festival di Sanremo 2024 sarà ufficialmente l’ultimo che vedrà Amadeus impegnato nelle vesti di direttore artistico e conduttore.

Ad annunciarlo è stato lui stesso alla vigilia dell’inizio dei lavori che, a febbraio, lo porterà nuovamente sul palco del Teatro Ariston con un cast nuovo di cantanti e tanti, nuovi compagni d’avventura. Se gli anni scorsi, il probabile addio di Amadeus al Festival era solo una voce, stavolta è ufficiale. Nelle sue parole, infatti, Amadeus non lascia speranze di rivederlo anche alla guida di Sanremo 2025.

Le parole di Amadeus sull’addio al Festival di Sanremo

In un’intervista rilascia a FQMagazine, Amadeus annuncia così la propria decisione: «Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni».

Il conduttore, poi, ringrazia chi gli ha permesso di realizzare quello che è sempre stato un sogno spiegando che, dietro tale decisione, non c’è alcun problema con la Rai: «Ringrazio Carlo Fuortes e Stefano Coletta per questi anni insieme, per la libertà e la fiducia. Ho rapporti ottimi con Roberto Sergio, un dirigente che conosce bene l’azienda, arriva dalla radio e conosce l’importanza della musica e la necessità di rispecchiare l’attualità discografica. Davvero nessun problema. Ci siamo confrontati e ho avuto tutte le rassicurazioni per poter fare il mio lavoro liberamente».

