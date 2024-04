Amadeus approda sul Nove dopo l’addio alla Rai?/ “Nuovi progetti televisivi”, l’indiscrezione

Amadeus dice addio alla Rai? L’indiscrezione sul conduttore

Amadeus sembra aver preso una decisione che cambierà definitivamente la sua carriera. L’ex direttore artistico di Sanremo avrebbe già detto addio alla Rai per approdare sul Nove, dove inizierà un nuovo percorso alla conduzione di programmi inediti.

A svelare l’indiscrezione TvBlog: “Il bivio su cui si trovava il conduttore di Affari tuoi, ovvero se restare alla Rai, oppure passare al Nove, sembra sia stato in qualche modo superato. Pare che Amadeus abbia scelto di lasciare la Rai. Una decisione non facile, ma che pare sia arrivata dopo una lunghissima riflessione incominciata praticamente qualche mese fa, o forse pure prima” si legge sul portale.

Amadeus, che fine faranno Affari tuoi e Soliti ignoti dopo l’addio in Rai?

Amadeus, secondo quanto riportato da TvBlog, approderebbe con un nuovo progetto televisivo su Nove. La domanda ricorrente è: che fine faranno Affari tuoi e Soliti ignoti? Secondo il portale il primo è blindato alla Rai, dunque, è da escludere che possa trasferirsi altrove.

Il destino del programma Soliti ignoti è, invece, incerto: “Sul famoso game delle indentità nascoste ci possono essere dei dubbi circa il suo futuro sulla prima rete, tanto che potrebbe essere questo il programma che Amadeus si potrebbe portare in dote nell’access del Nove. Certo che se Rai dovesse farselo scappare, sarebbe un grave danno per l’economia della tv pubblica” si legge sul portale. Alcuni rumor hanno parlato anche dell’ipotesi che il conduttore potesse passare a Mediaset. Non ci sono certezze su questa ultima indiscrezione, sembra che l’ex direttore artistico abbia più in mente un percorso completamente nuovo rispetto al precedente. Non rimane che attendere ulteriori dichiarazioni dal diretto interessato.

