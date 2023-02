Amadeus condurrà Sanremo 2024?/ Confessione choc “Se mi mandano via me ne vado”

Amadeus parla della prossima edizione di Sanremo: le sue parole

Amadeus ha condotto egregiamente il Festival di Sanremo per quattro edizioni consecutive. In conferenza stampa, il conduttore ha svelato cosa farebbe in caso non venisse riconfermato per il prossimo anno. Il presentatore ha risposto in modo molto deciso, sottolineando che non ascolterà altre idee all’infuori delle proprie.

Amadeus dichiara: “Se mi mandano via me ne vado. Se chiunque dovesse dirmi che il mio mandato finisce qui, ne prenderei atto, conservando quattro anni bellissimi. Nella vita, al di là dei festival, dipende tutto da un risultato: se si ottengono questi risultati hai una forza, se avessi fatto il 15-20% in meno sarei un allenatore esonerabile. Qualsiasi allenatore è forte finché la squadra vince, se la squadra perde anche i più grandi sono a rischio esonero. Ecco perché devo portare quello che sento, e se si sbaglia bisogna sbagliare con le proprie idee, e non con le idee o le imposizioni di qualcun altro“. Non si può certo dire che non abbia portato risultati, anzi, il Festival è terminato con il 66% di share.

In queste ultime ore Amdeus è stato protagonista, suo malgrado, di uno sfogo da parte di Arisa ad Amici 22 che lo coinvolge. L’insegnate di canto è scoppiata in lacrime durante la messa in onda del talent e ha dichiarato: “A volte mi sento una me*da. Non mi sento così all’altezza, lo dico con molta onestà.” E ancora: “Non ti senti più così forte. Le fai le cose ma non ti senti più all’altezza e preferisci lasciare spazio a questi ragazzi che hanno grande fuoco dentro”.

Il vero motivo di tanto malessere da parte dell’artista è la sua mancata partecipazione al Festival: “Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo”. Amadeus non è ancora entrato nel merito della questione, probabilmente non ne è ancora al corrente; interverrà sulla questione dopo lo sfogo di Arisa?

