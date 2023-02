Arisa in lacrime ad Amici 22/ “Sono due anni che Amadeus non mi chiama a Sanremo”

Arisa in crisi per Sanremo 2023: “Non mi sento all’altezza”

Arisa è stata protagonista di un evento non previsto ad Amici 22, che ha mostrato tutta la sua sensibilità. L’insegnate del talent show ha cantato Let it be, insieme alle sue alunne Angelina e Federica dando maggiore spazio a quest’ultime. Una volta tornata a sedere, Maria De Filippi le ha chiesto il motivo per cui non avesse praticamente cantato.

L’artista in lacrime ha risposto: “A volte mi sento una me*da. Non mi sento così all’altezza, lo dico con molta onestà.” E ancora: “Non ti senti più così forte. Le fai le cose ma non ti senti più all’altezza e preferisci lasciare spazio a questi ragazzi che hanno grande fuoco dentro”. Arisa ha poi svelato il motivo del suo sconforto: “Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo“. La cantante, dunque, non si sente più sicura delle sue possibilità artistiche e aggiunge: “Magari ho avuto fortuna, le mode passano“.

Maria De Filippi rincuora Arisa: “Il talento non passa di moda”

Dopo che Arisa ha mostrato il suo malessere ad Amici 22, ad intervenire per rincuorarla è stata la stessa Maria De Filippi: “Il talento non è una questione di moda. Noi non ti abbiamo beccato, ti abbiamo cercato” afferma la conduttrice. D’accordo con la “queen” di Mediaset anche gli altri docenti che hanno mostrato solidarietà alla cantante.

Il primo a intervenire è stato Rudy Zerbi che, in merito alla questione Sanremo 2023, dichiara: “Se tu non vieni a Sanremo, significa che non sei un’artista? Stai a preoccuparti se qualcuno ti ha preso a Sanremo o no? E sti ca*zi tu sei Arisa!” afferma l’insegnate che si avvicina ad Arisa e l’abbraccia forte.

