Amadeus “corteggia” Chiara Ferragni/ “A Sanremo 2024 per tutte le serate…”

Amadeus e la cena con Chiara Ferragni

Amades e Chiara Ferragni a cena insieme e non solo per ricordare il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2023. Il conduttore di Raiuno è stato confermato come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024 a cui ha cominciato a lavorare mettendo giù qualche idea sulla squadra con cui affrontare la nuova avventura sul palco del Teatro Ariston. Prima di tuffarsi nell’ascolto delle canzoni, sta pensando ai compagni d’avventura. Sin dal suo primo Festival, Amadeus non è mai stato da solo, ma è sempre stato affiancato da amici come Fiorello e da donne del mondo dello spettacolo che hanno saputo conquistare il pubblico.

Mario Merola, morto nel 2006/ La moglie Roberta Serrapiglia: le nozze nel 1964

Quest’anno, durante la prima e ultima serata del Festival, lo ha affiancato Chiara Ferragni ed è nuovamente alla moglie di Fedez che starebbe pensando Amadeus per il prossimo Festival.

Amadeus e Chiara Ferragni insieme al Festival di Sanremo 2024?

Secondo quanto si legge nella rubrica Chicche di gossip del settimanale Chi pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 29 marzo, Amadeus starebbe corteggiando Chiara Ferragni per convincerla a tornare nuovamente sul palco del Teatro Ariston. Stavolta, però, l’impegno sarebbe totale: Amadeus, infatti, vorrebbe la Ferragni per tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2024.

Antonella Elia, un infanzia segnata dalla morte dei genitori/ "Vorrei dimenticare…"

“Amadeus corteggia Chiara Ferragni. Per il prossimo Festival di Sanremo il conduttore, riconfermato alla conduzione, sta nuovamente pensando di avere al suo fianco sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni. L’imprenditrice, presente nella scorsa edizione in due serate, questa volta dovrebbe esserci per tutta la durata della kermesse. I due si sono ritrovati a cena, lo scorso weekend, con la moglie del conduttore, anche per parlare di questo. Ma al momento la Ferragni è più propensa al no”, si legge su Chi.

LEGGI ANCHE:

Avvelenò genitori con penne al salmone/ Madre di Asoli: "Mio figlio è un omicida"

© RIPRODUZIONE RISERVATA