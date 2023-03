Chiara Ferragni: Leone mette le dita nel naso poi si difende/ “Mamma fa così” Fedez..

Chiara Ferragni, simpatica scenetta social con il figlio Leone: lui mette le dita nel naso ma…

Chiara Ferragni è stata protagonista di un’imbarazzante scenetta social con il figlio Leone. Il piccolo di casa Ferragnez era intento a mettersi le mani nel naso, quando viene rimproverato da Fedez e dalla mamma in diretta social. Fin qui tutto bene, ma il primogenito dell’influencer poi dichiara: “Mi scappero come mamma“.

Aids, Alessandro Aiuti/ “Cure? Tecnologia aiuta ma va combattuta la discriminazione”

L’influencer smentisce subito l’accusa del figlio, ma lui continua nel suo gesto insistendo che invece ciò che dice è vero. A questo punto, tra le risate, Fedez esclama: “Ti sta facendo una bella pubblicità“. Il web si è divertito pensando che, se i bambini sono la bocca della verità, Chiara Ferragni possa effettivamente mettersi le dita nel naso lontana da occhi indiscreti. In ogni caso, l’imprenditrice ha cercato di far smettere Leone rivolgendosi anche al marito: “No amore non farlo, Fede digli di no“.

Chi sono Brando e Maria Rosa, figli Christian De Sica/ La moglie Silvia Verdone

Chiara Ferragni non torna in tv? L’indiscrezione sull’influencer

Dopo l’esperienza a Sanremo 2023 che l’ha vista alla co-conduzione al fianco di Amadeus, sembra che Chiara Ferragni voglia frenare con il mondo televisivo. Secondo l’indiscrezione di Pipol TV, l’imprenditrice avrebbe rifiutato tutte le proposte televisive che le sono arrivate.

Il palco dell’Ariston è stata per lei una prova impegnativa per cui si è voluta mettere in gioco, ma probabilmente al momento preferisce dedicarsi al suo lavoro e alla sua famiglia. D’altronde è in arrivo anche la seconda stagione de The Ferragnez ed è probabile anche una terza. Dunque, l’influencer potrebbe avere altri progetti in cantiere e non avrebbe tempo per altro al momento.

Chi era Maria Mercader, madre di Christian De Sica/ Carriera e "doppio" matrimonio

© RIPRODUZIONE RISERVATA