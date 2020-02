Amadeus e Fiorello conduttori Sanremo 2021?/ “La Rai ce l’ha proposto e…”

Amadeus e Fiorello al Festival di Sanremo 2021? Lo showman ne ha parlato nel suo monologo della serata finale. Lo ha fatto ironicamente, ma la sensazione è che i vertici Rai ci stiano pensando davvero. «Non pensavo che quell’uomo, il mio amico pazzesco, potesse fare tutto questo», ha dichiarato. «I vertici Rai ieri sera ci hanno proposto di fare il Sanremo bis», ha quindi annunciato. All’Ariston sono risuonati gli applausi, mentre gli stessi esponenti dell’azienda annuivano, ma non è chiaro se ironicamente o per confermare davvero il retroscena. «Io e Amadeus ci siamo parlati. La risposta la daremo alla fine di questa puntata, cioè la settimana prossima», ha poi chiosato con la sua proverbiale ironia Fiorello. Il direttore di Raiuno, Stefano Coletta, comunque non ha escluso l’ipotesi. «Penso che i risultati portino naturalmente al fatto che Amadeus lo meriti, ma non ne abbiamo ancora parlato». Poi a ItaliaSì ha aggiunto: «Non ne abbiamo ancora mai parlato, perché l’intensità con cui si è lavorato a questa edizione ha impedito finora di fermarci a parlare del futuro».

AMADEUS E FIORELLO CONDUTTORI DI SANREMO 2021?

Quello di Fiorello potrebbe essere dunque un amo… L’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, ha confermato che il discorso non è ancora stato affrontato. «Non abbiamo ancora pensato: ci prendiamo una pausa, poi ci penseremo. Ma sono estremamente soddisfatto del lavoro di Amadeus». Invece in merito all’opportunità di riportare il Festival di Sanremo completamente all’interno della Rai, che è una questione sollevata dal consigliere di amministrazione Giampaolo Rossi in un’intervista, Salini aveva spiegato: «Riteniamo Amadeus un volto Rai, un talento dell’azienda. Se poi si riesce a trovare una modalità per realizzare il festival ancora più internamente, ben venga».

