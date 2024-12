Dopo ben cinque anni da direttore artistico, il prossimo febbraio Amadeus assisterà alle esibizioni dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025 da casa, come un semplice spettatore. Dall’11 al 15 febbraio 2025, sarà Carlo Conti alla guida della kermesse musicale, affiancato nella serata finale da Alessandro Cattelan. In una lunga intervista a La Repubblica, Amadeus ha fatto un bilancio del suo presente e di quanto accaduto dopo l’addio alla Rai dello scorso anno. Pur essendo stata una scelta sicuramente difficile, il conduttore è convinto che fosse necessaria per la sua carriera. Inevitabile, poi, la domanda sui 30 artisti in gara a Sanremo, molti dei quali Amadeus conosce molto bene.

“Venti di loro erano stati ai miei Festival, sono felice che siano tornati a Sanremo. Più che nostalgia, ho voglia di ascoltare le canzoni”, ha dichiarato a La Repubblica. Il conduttore è da sempre un grande appassionato di musica e, per questo, non vede l’ora di scoprire quali saranno le possibili grandi hit del 2025. Tra gli artisti in gara a Sanremo scelti in passato da Amadeus, spiccano ad esempio nomi come Rose Villain, Noemi, Rkomi, Irama, Fedez, Elodie e molti altri.

Amadeus fa il suo bocca al lupo a Carlo Conti per Sanremo 2025: ecco cos’ha detto

Amadeus e Carlo Conti hanno sempre avuto un ottimo rapporto e e di stima reciproca. Dopo l’annuncio dell’addio del presentatore alla Rai, Conti è stato uno dei primi a salutarlo, commentando che avrebbe sentito la sua mancanza. In questi mesi non ha mai smesso di fargli il suo in bocca al lupo per l’avventura da direttore artistico a Sanremo, un ruolo che Carlo conosce bene, avendolo ricoperto per tre anni, dal 2015 al 2017. Anche nell’intervista a La Repubblica non ha perso occasione per rinnovare i suoi auguri a Conti: “Faccio il mio in bocca al lupo a Carlo Conti. Sarà un Sanremo di bella musica, sono curioso da telespettatore”.

Nell’intervista a La Repubblica, il volto de La Corrida ha parlato anche del suo “rivale” dopo l’uscita dalla Rai: Stefano De Martino. In passato, aveva dichiarato che non avrebbe guardato Affari Tuoi con la nuova conduzione del presentatore partenopeo. Tuttavia, complice il successo di ascolti registrato dal programma da settembre a oggi, le cose sarebbero cambiate: “Faccio zapping, certo, mi capita. Se raggiunge questi ascolti, vuol dire che De Martino lo fa bene”. Allo stesso modo, Amadeus non nasconde che a febbraio sintonizzerà Rai 1 per seguire il Festival di Sanremo 2025, ormai sempre più vicino.