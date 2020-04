Amadeus “in prigione”/ Foto social da quarantena: “Dal camerino almeno potevo uscire”

Pubblicità

Simpatica foto pubblicata dal grande Amadeus, amatissimo conduttore di casa Rai, sulla pagina Instagram sua e della moglie Giovanna. Nello scatto, che potete notare qui sopra, si vede il re del Festival di Sanremo dietro a delle sbarre, fotografando di fatto la vita in quarantena che stiamo vivendo da due mesi causa epidemia da coronavirus: “Dal mio camerino… – la didascalia ironica di “Ama” – almeno potevo uscire quando volevo…spero di tornarci presto! #iorestoacasa”. Uno scatto che è stato molto apprezzato dai fan dello stesso conduttore, e che nel giro di poche ore ha superato quota 10.000 like. Numerosi sono stati anche i commenti di approvazione, come ad esempio: “Ti stiamo aspettando….. Un abbraccio virtuale a te e a alla tua splendida famiglia”, e ancora: “Ti seguo tutte le sere, con le repliche…”. Di nuovo “Dalla Svizzera un abbraccione a te Ama a Giovanna José e Alice vi adoro!!”.

Pubblicità

AMADEUS PRONTO AL RITORNO DI SANREMO, E FIORELLO?

Un altro follower ha invece scherzato: “Mi sembri in prigione Amadeus!!!ti aspettiamo in tv!”, e ancora complimenti “Amadeus sei forte simpatia mille più”, infine “Formidabile, unico inimitabile. Manchi tantissimo riempi le case degli italiani con il tuo farci sorridere e ridere di gioia pura. A presto”. Amadeus è attualmente in televisione in fascia post-tg con le repliche de “I soliti ignoti”, e starebbe nel contempo lavorando in vista della prossima stagione televisiva. Dopo lo straordinario successo di Sanremo dello scorso febbraio, giusto in tempo per il coronavirus, il conduttore ravennate sarebbe pronto per tornare nuovamente sul palco dell’Ariston. Da più parti sono giunte indiscrezioni circa un bis di Ama anche per l’edizione del 2021 del Festival, anche se a tutt’oggi regna l’incertezza per via dell’emergenza coronavirus. A fianco di Amadeus dovrebbe esserci nuovamente l’amico da una vita, Fiorello, anche se la sua presenza non sarà così scontata visto che, in vista della finale del Festival numero 70, aveva commentato con le parole “Le cose belle non vanno ripetute”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA