Amadeus resta alla conduzione del Festival di Sanremo?/ Alto rischio per la Rai: ecco perché

Amadeus e l’addio al Festival di Sanremo

Quello che la Rai trasmetterà a febbraio sarà il quinto Festival di Sanremo di Amadeus come conduttore e direttore artistico. Le quattro precedenti edizioni condotte da Amadeus sono state un grande successo non solo per gli ascolti, ma anche per gli artisti che hanno partecipato alla kermesse ottenendo un grosso riscontro da parte del pubblico. Amadeus, infatti, è riuscito, con la propria squadra, a creare una macchina perfetta scegliendo ospiti giusti che hanno accontentato tutti i gusti ma anche artisti giovanissimi che hanno convinto pubblico e critica e artisti storici del panorama musicale italiana.

Sanremo 2024, nuove "strategie" in arrivo?/ Amadeus e Fiorello si incontrano in vacanza e...

Nonostante il successo, Amadeus ha annunciato che il prossimo sarà il suo ultimo Festival: «Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare», ha detto nel corso di un’intervista rilasciata a FQ Magazine.

Sanremo 2024, anche un calciatore nel cast dei superospiti/ "Ma non sparare cachet troppo alti..."

Cosa rischia la Rai qualora Amadeus restasse al timone del Festival di Sanremo

Una lettrice e appassionate del Festival di Sanremo ha scritto al settimanale Nuovo sottolineando il proprio rammarico per la scelta di Amadeus di lasciare la conduzione della kermesse. Secondo la lettrice, la Rai dovrebbe trattenere il conduttore che, con le sue idee, ha riportato in alto il Festival.

Alla lettrice ha risposto il settimanale Nuovo Tv secondo il quale, qualora Amadeus restasse al timone di Sanremo, la Rai correrebbe un grosso rischio ovvero quello di offrire al pubblico uno spettacolo, sotto alcuni aspetti, già visti regalando, quindi, uno show che potrebbe essere monotono. Sarà vero?

Zlatan Ibrahimovic a Sanremo 2024?/ "Amadeus lo rivuole come super ospite": l'appello per il cachet

© RIPRODUZIONE RISERVATA