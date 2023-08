Sanremo 2024, i Cugini di Campagna si esibiscono con i Maneskin?/ Le ultime indiscrezioni

I Cugini di Campagna incontrano i Maneskin a Sanremo 2024? Lo scoop

Le indiscrezioni su Sanremo 2024 continuano a piovere numerose. Le ultime notizie svelano che tra gli ospiti internazionali, Amadeus avrebbe chiamato i Coldplay. Inoltre, sembra che Adriano Celentano possa essere presente alla kermesse canora per omaggiare Toto Cutugno. In queste ore, però, si è diffuso un nuovo rumor che vedrebbe i Cugini di Campagna esibirsi con i Maneskin al Festival.

Secondo il portale La Tv, i due gruppi potrebbero incontrarsi proprio sul palco dell’Ariston per risolvere un vecchio litigio. I Cugini, nel 2021, avevano accusato la rock band di aver imitato il loro stile in quanto ad abbigliamento: “I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stones, imitando, nel vestire I cugini di campagna. Basta copiare i nostri abiti. Fate qualcosa di meglio” aveva scritto lo storico gruppo. Che Sanremo sia l’occasione giusta per chiarire ogni discordia? Si vedrà nei prossimi mesi.

Lo storico gruppo italiano si è sempre distinto nel panorama musicale, non solo per il particolare timbro vocale ma anche per il loro particolarissimo stile. Ai microfoni de Il Giornale, Ivano Michetti, fondatore del gruppo, ha svelato da dove derivano le iconiche zeppe.

“Crediamo fortemente nelle qualità altrui. Noi siamo in quattro ma nessuno è un doppione dell’altro. Ci trovammo a chiacchierare con Little Tony e gli chiesi: ‘ma come fai ad essere così alto’. Mi ripose: ‘E’ un segreto, te lo svelo ma non dirlo a nessuno. Ho fatto costruire dei tacchi che all’esterno sono alti 4 centimetri ma all’interno sono 6-7 centimetri”. Sarebbe questo il motivo che ha spinto gli artisti ad adottare questo sistema che li ha resi poi iconici.

