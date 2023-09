Amadeus resta alla conduzione di Sanremo/ Arriva la smentita: “Questo è il mio ultimo Festival”

Amadeus assicura: “Questo sarà il mio ultimo Sanremo”

In queste ultime settimane, sono circolate ipotesi che vedono Amadeus restare nel ruolo di direttore artistico della kermesse canora. A questo proposito, è arrivata lapidaria la smentita dello stesso conduttore che, ai microfoni del Corriere della Sera, si dice “onorato di essere vicino a due giganti inimitabili, della tv” quali Pippo Baudo e Mike Buongiorno.

Il presentatore, però, non vuole lasciare dubbi sulla questione: “Questo è il mio ultimo Sanremo, mai mi sognerei di fare il sesto di seguito“. Dunque, solo per questo anno ricoprirà ancora il ruolo di direttore artistico per poi passare il testimone a un altro conduttore nel 2025. Al momento la Rai non è ancora a lavoro su un sostituto, ma i preparativi per la prossima stagione della kermesse stanno procedendo a gonfie vele.

Amadeus sottolinea: “A Sanremo solo talento, non importa la politica”

Ai microfoni del Corriere della Sera, il direttore artistico ha spiegato che seguirà sempre la stessa condotta per la scelta del cast. Conta solo il talento dell’artista e la bellezza del suo inedito, assicura il conduttore, che spiega come l’inclinazione politica non avrà alcun peso nella scelta del cast da inserire al Festival

“Io invito al Festival chi penso abbia una bella canzone da proporre, non faccio un esame o dei colloqui preliminari, non chiedo la tessera elettorale. Ognuno è libero di comportarsi come vuole, assumendosi ovviamente le proprie responsabilità. Poi in cinque ore di diretta è normale che non si possa prevedere tutto” sottolinea il presentatore, che mette sin da subito le mani avanti spegnendo ogni possibile polemica.

