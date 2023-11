Amadeus vuole Jannik Sinner al Festival di Sanremo 2024?/ L’indiscrezione: “Fervono contatti e riunioni”

Jannik Sinner al Festival di Sanremo 2024? La pazza ipotesi di Amadeus

L’Italia del tennis nell’ultimo periodo ha sognato in grande, grazie alle memorabili imprese di Jannik Sinner e non solo. Dopo le eccezionali performance in occasione delle Atp Finals 2023 in scena a Torino, in cui ha battuto il numero uno al mondo Novak Djokovic per la prima volta in carriera, il giovane tennista altoatesino ha dominato anche l’ultima edizione della Coppa Davis. Grazie al talento suo e dei giovani colleghi che lo hanno affiancato in questa memorabile impresa, l’Italia ha vinto la coppa 47 anni dopo l’ultimo successo.

Per questo il nome di Jannik Sinner è sulla bocca di tutti, e le sue imprese sportive non sono affatto sfuggite nemmeno all’occhio di Amadeus. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024, infatti, avrebbe riposto le sue attenzioni proprio sul giovane tennista, che potrebbe sbarcare all’Ariston in una veste piuttosto speciale.

Jannik Sinner a Sanremo, l’indiscrezione: “Fervono contatti e riunioni“

Jannik Sinner sbarca al Festival di Sanremo 2024? L’indiscrezione è stata riportata dal settimanale Oggi, nella rubrica Forse non tutti sanno che a cura di Alberto Dandolo. Amadeus, infatti, sarebbe stato sedotto dalle recenti eccezionali imprese sportive del giovane tennista, al punto che si starebbero intensificando i contatti per portarlo al Festival: “Fervono contatti e riunioni per garantire alla Rai la presenza di Jannik sul palco dell’Ariston, il prossimo febbraio, in qualità di co-conduttore in una delle serate. Sanremo riuscirà a conquistare il talentuoso tennista?“.

L’approdo di Sinner all’Ariston potrebbe rappresentare un vero e proprio colpaccio a firma Amadeus, uno dei tanti a cui il conduttore ha ormai abituato il suo pubblico in questi anni alla conduzione della kermesse musicale. Il tennista potrebbe sbarcare come super ospite, al posto di co-conduttore: Amadeus, infatti, ha già selezionato coloro che lo affiancheranno alla conduzione. Dopo il già certo Marco Mengoni, il conduttore ha annunciato ieri sera al Tg1 che, al suo fianco per le restanti serate, ci saranno Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e, nella puntata conclusiva del sabato sera, l’amico di sempre Fiorello.











