SINNER SALTA LE OLIMPIADI, OUT PER TONSILLITE

Sinner salta le Olimpiadi Parigi 2024. Alla fine la triste notizia per lo sport italiano è arrivata: il numero uno del tennis mondiale non prenderà parte ai Giochi Olimpici. Ieri si vociferava di una possibile partenza rimandata per febbre, ma oggi sono emersi nuovi dettagli.

Direttamente dal profilo X del tennista altoatesino, Sinner ha spiegato che il motivo di questo forfait è da ricollegarsi alla tonsillite. Il medico ha fortemente sconsigliato di giocare al classe 2001 che dunque rimanderà l’appuntamento a Los Angeles 2028.

SINNER SALTA LE OLIMPIADI, SUBENTRA VAVASSORI

Sinner salta le Olimpiadi Parigi 2024. Il tennista con un messaggio su X ha dichiarato molto amareggiato che perdersi i Giochi è una grandissima delusione, dato che faceva parte degli obiettivi principali per questa stagione.

La seconda parte di stagione vedrà dunque il tennista impegnato con la Nazionale italiana in Coppa Davis, prima a Bologna per la fase a gironi e successivamente a Malaga per la fase finale. Al suo posto ci sarà Andrea Vavassori che dunque avrà il singolo, il doppio con Bolelli e il doppio misto con Errani.