Amanda Bonini, compagna Pino Daniele/ Lui diceva: “Non smetto di credere nell’amore”

Amanda Bonini è stata l’ultima compagna di Pino Daniele, la donna che era con lui la notte del 4 gennaio 2015 che mise fine alla vita del grandissimo cantautore napoletano, amato sia dai fan che dai colleghi. Sono trascorsi sei anni da quella tragica notte e Amanda Bonini è tornata alla sua vita di sempre, lontano dalle luci dei riflettori. Amanda era arrivata nella vita di Pino Daniele dopo due matrimoni finiti. Dopo l’addio alla prima moglie Dorina Giangrande, da cui ebbe i figli Alessandro e Cristina e quello a Fabiola Sciabbarrasi da cui ebbe tre figli, Sara, Sofia e Francesca, Pino Daniele che è sempre stato un uomo romantico, innamorato dell’amore che considerava il motore della vita, ritrovo l’amore proprio accanto ad Amanda Bonini che è rimasta accanto all’artista napoletano fino al giorno della sua morte.

AMANDA BONINI E L’AMORE CON PINO DANIELE

Pino Daniele non era solito parlare della sua vita privata, ma quando la notizia della sua storia d’amore con Amanda Bonini si diffuse, non si tirò indietro e si lasciò andare al seguente commento: “È la seconda separazione? Sono come Enrico VIII. Dopo due famiglie non smetto di credere nell’amore. Perché se smetti di crederci non vivi più”. La prima fotografia di Amanda e Pino Daniele arrivò nel 2013. Un’immagine che ufficializzò la storia tra i due. Accanto alla Bonini, l’artista napoletano si mostrava sereno e, in un’intervista, parlando della compagna, la definì “all’antica, come me“. Il destino ha così voluto che ci fosse proprio Amanda accanto a Pino Daniele in quello che è stato il suo ultimo giorno di vita.



