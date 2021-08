Amanda Lear/ Dall’incontro con David Bowie al fidanzato misterioso: “Si innamorò…”

Amanda Lear è tra le protagoniste di Techetechetè, il programma cult di Rai1. La bellissima showgirl e attrice viene celebrata con filmati d’epoca e video delle sue performance, mentre sui social, qualche tempo fa, si è mostrata in dolce compagnia. Dopo aver chiuso le storie d’amore con Manuel Casella e Anthony Hornez, la bellissima Amanda ha condiviso una foto in compagnia di un aitante giovanotto. La coppia si trova a Place du Trocadero: lui è biondo, occhi azzurri ed è, manco a dirlo, giovanissimo! Il selfie ha immediatamente attirato la curiosità dei fan e del gossip intento a scoprire chi è il nuovo toy-boy della diva.

Amanda non ha comunicato di più, visto che nella foto non c’è alcun tag né tantomeno ha fatto il nome del suo nuovo fidanzato. Una cosa è certa: la Lear è sempre stata attratta dai ragazzi più giovani di lei visto che dal 2001 al 2008 ha avuto una lunghissima relazione col modello Manuel Casella. Parlando proprio delle sue relazioni la star rivelò: “quando ho un amante più giovane mi piace condividere la mia vita in generale, non solo il letto. Due ore di sesso al giorno sono il massimo”. Eppure, di recente, la foto con quello che sembrava essere il suo giovane fidanzato è scomparsa dal suo profilo Instagram. Perché?

Una carriera ricca di successi quella di Amanda Lear che quest’anno è tornata protagonista in Italia nello show “Canzone Segreta” di Serena Rossi. Intervistata da Domanipress.it, la cantante ha condiviso tutta la sua gioia per essere potuta tornare nel nostro Paese: “è stata una gioia immensa. Poter ritornare a fare il mio lavoro è stato liberatorio. Era quasi un anno che non frequentavo l’Italia e mi mancava molto. Ne ho approfittato, sono andata a Roma a fare shopping e a cenare al ristorante, cosa che oggi è davvero un lusso. In Francia le restrizioni sono più severe e mi manca la normalità di poter andare al bar o al teatro”.

Non solo, la Lear si è soffermata a parlare anche di un suo ex fidanzato storico: David Bowie. “Mi trovavo a Londra e frequentavo Brian Ferry uno dei più rilevanti rappresentanti del dandismo degli anni settanta e fu lui a volermi inserire sulla copertina dell’album dei Roxy Music, gruppo glam rock britannico in cui c’era anche Bowie” – ha raccontato la Lear. Proprio quella foto ha incuriosito il duca bianco che si è follemente innamorato di lei. “David si innamorò della foto e poi abbiamo iniziato a frequentarci…” – ha detto la Lear – “l’ho seguito per un paio d’anni ma poi mi accorsi che si drogava troppo e ci siamo lasciati. Però posso dirti che è stato il primo a credere in me e a propormi di cantare. Io ero solo una modella, lui mi mise sotto contratto con il suo manager e mi pagava le lezioni di canto…ero diventata una della loro scuderia”.



