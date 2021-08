Amanda Lear e i suoi ex/ L’amore spirituale per Dalí, Anthony Hornez, David Bowie, Morgan Paul Lear e…

Amanda Lear ha intrattenuto diverse relazioni importanti alcune anche con uomini molto noti del mondo della cultura e dello spettacolo. Uno di questi fu Salvador Dalí, pittore e scultore spagnolo tra i più rappresentativi della corrente artistica del surrealismo. I due si frequentarono per ben 16 anni, ma il loro fu più un amore ‘spirituale’: così lo ha definito Amanda in una sua intervista a Vanity Fair del 2018, in cui ha parlato approfonditamente del suo rapporto con Dalí e con la moglie Gala, dal momento che l’artista era già sposato.

“L’amore allo stato puro, come il nostro, non ha bisogno di sesso o di fedeltà”, ha dichiarato la Lear. La loro, dunque, fu più una frequentazione amichevole che incluse anche la moglie Gala: “Salvador non era bello, non aveva un fisico atletico come i giovanotti con cui esco da qualche anno ed era molto più anziano di me, ma con lui non mi sono annoiata un istante: mi faceva ridere, mi parlava in continuazione delle cose più interessanti del mondo, era unico e straordinario. Non ho mai più incontrato un uomo di questo livello”.

Amanda Lear: chi sono i suoi ex?

A proposito dei ‘giovanotti’ a cui Amanda fa riferimento nell’intervista, possiamo dire che Amanda, negli ultimi anni, si è distinta proprio per le sue relazioni con uomini molto più giovani di lei. Il primo è stato Manuel Casella, modello conosciuto nel 1999 nell’ambito della sua partecipazione al programma di Italia 1 Il brutto anatroccolo. I due stettero insieme dal 2001 al 2008, nonostante una differenza d’età di ben 40 anni. Nel 2014, ancora, la Lear conobbe e s’innamorò dell’attore Anthony Hornez, anche lui di 40 anni più giovane.

Quanto al passato, Amanda Lear si fidanzò anche con David Bowie, per poi sposare Morgan Paul Lear con una cerimonia a Chelsea. Dopo la separazione da quest’ultimo, convolò a nozze con l’aristocratico francese Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, che morì nel 2000 all’età di soli 51 anni. La scomparsa avvenne a causa di un incendio scoppiato nella villa dove vivevano insieme in Provenza.



