Amanda Lear è nata uomo?/ “Ho fatto tutto io, mi serviva pubblicità”

Amanda Lear è certamente uno dei personaggi che ama fare parlare di sè non solo per la sua carriera, ma anche per la sua vita privata. Tra le voci che periodicamente vengono associate al suo nome ce n’è una che non è mai stata accantonata del tutto: c’è chi pensa, infatti, che lei sia nata uomo. Il tema è stato tirato in ballo anche recentemente da Giucas Casella, che ne ha parlato con alcuni dei suoi compagni di avventura al “Grande Fratello Vip“.

Anzi, secondo quanto rivelato dall’artista, sarebbe stato l’incontro con Amanda a spingerlo a prendere una decisione importante: “Una volta incontrai Peki D’Oslo, parlo di Amanda Lear, quando era ancora un uomo. Lei mi disse che non dovevo abbandonare il mio lavoro, perché ero bravissimo, mi spinse a continuare il percorso. Dopo le sue belle parole ricominciai con più forza”. Successivamente, Alfonso Signorini gli ha chiesto di spiegare meglio le sue parole, ma lui ha negato di averle pronunciate.

Amanda Lear è nata uomo? Cosa c’è di vero nella diceria

Tra le artiste che hanno ulteriormente portato avanti la questione relativa al sesso di nascita di Amanda c’è stata Patrizia De Blanck, che ne aveva parlato insieme a Simona Izzo ospite di Barbara D’Urso: “Amanda Lear è nata uomo, perché non lo sapevi Barbara?– sono state le sue parole -. Ha per caso smentito? Non ha smentito perché ovviamente non si è affatto offesa nè risentita. Non è una sciocchezza è un miracolo della natura. Lei non ha mai fatto outing, ma non ha mai neanche smentito perché è una donna intelligente e sa che tra il vero e il verosimile è importante lasciare il punto interrogativo”.

Ma la diretta interessata cosa ne pensa? Lei aveva detto la sua a riguardo ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’: “Ho fatto tutto io. Non sapevo cantare e mi serviva pubblicità. Con la mia voce particolare si poteva credere che fossi uomo e ci ho giocato. Ha funzionato. Altrimenti sarei stata dimenticata”.



