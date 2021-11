Simona Izzo e Ricky Tognazzi/ “Non ci è mai successo di innamorarci di altre persone”

Come ogni venerdì, Simona Izzo e Ricky Tognazzi protagonisti a Oggi è un altro giorno. I protagonisti della sit-com “I Tognizzo” hanno parlato della vita di coppia e hanno esordito commentando lo shopping femminile, non è mancata la battuta di Tognazzi: «Io la accompagno a fare shopping, poi resto fuori dal portone come un labrador. C’è gente che passa e mi accarezza…».

Soffermandosi sul tema, stuzzicando Ricky Tognazzi, Simona Izzo ha spiegato: «Il lockdown ha spinto tutti ad acquistare, io purtroppo ho un po’ questa mania. Sono una donna e la casa è il mio nido. Io non butto via niente e servono degli armadi per conservare tutto».

Nel corso del dibattito nel salotto di Serena Bortone su Rai 1, si è parlato anche di tradimenti e di bugie nella vita di coppia, Simona Izzo ha confessato di non aver mai pensato neanche una volta, nel corso dei 36 anni di matrimonio, a tradire Ricky Tognazzi: «A me non è mai successo di innamorarmi di un’altra persona. E non mi sono mai tolta qualche sfizio. Io da 36 anni bacio lo stesso uomo». Un grande messaggio d’amore, dunque, anche se nel salotto di Oggi è un altro giorno non sono mancate battute e risate…

