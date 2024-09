La vita privata e professionale di Amanda Lear è una sorta di storia infinita che ha appassionato e continua ad appassionare i suoi fan. Provocatoria, misteriosa e carismatica: su queste basi la showgirl ha costruito una carriera all’altezza dei suoi sogni, noncurante del giudizio altrui e delle malelingue. Anche se alcune di queste, come ha ammesso lei stessa, le ha alimentate in prima persona. In una intervista rilasciata a Domenica In, qualche tempo fa, ha confidato di aver giocato parecchio sulla sua ambiguità sessuale.

Amanda Lear, chi sono gli ex fidanzati/ Da Salvador Dalì a Miguel Bosé: "Ora ho chiuso la boutique"

“Perché tutto questo mi ha aiutato molto perché si parlava esclusivamente di me. Ho fatto tutto per provocare e cavalcare l’onda, inoltre con la mia voce era credibile che io fossi un uomo e ci ho giocato molto. Avevo bisogno di pubblicità ed è arrivata”, le parole di Amanda Lear a Mara. Ancora oggi d’altronde se ne parla, ma ciò che stupisce è che fu proprio la cantante a far circolare determinate voci: “Hanno abboccato tutti e ancora si parla di questo”.

Amanda Lear, la verità sulla morte dell'ex fidanzato David Bowie/ "È stata una relazione importante"

Amanda Lear e l’amore per Davide Bowie, ecco come si innamorò di lui: “Aveva un fascino incredibile”

Nella sua vita sentimentale, Amanda Lear ha vissuto storie piuttosto movimentate, come quella con l’artista Dalì, il cantante Frank Sinatra e Davide Bowie. Proprio su quest’ultimo ha detto che era dotato di “un fascino straordinario”, ma anche una persona “molto seducente”, dotata di “carisma e presenza”.

David Bowie fu il primo a credere nelle sue capacità artistiche e la spinse a cantare e a farsi strada nel mondo della musica. “Fu lui a spronarmi a cantare, rimanemmo assieme un paio d’anni poi l’ho lasciato”, ha racontato lei. A quanto pare, tra le cause della rottura, sembra possa essere la dipendenza di Bowie dalla droghe anche se su questo argomento la Lear ha sempre sorvolato.

Amanda Lear, i più grandi amori e gli ex fidanzati/ Da Salvador Dalì a David Bowie: "Ero cotta e persa"