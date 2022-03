Amanda Lear/ La musica, l’intervento al cuore, il fidanzato e la gaffe sull’Ucraina…

Amanda Lear è tra gli ospiti della puntata odierna de “I Soliti Ignoti – Speciale” nella serata di oggi, sabato 19 marzo 2022, su Rai 1. L’82enne torna quindi in qualche modo sul luogo “del delitto”, visto che meno di una settimana fa, proprio sulla rete ammiraglia dell’azienda di viale Mazzini, si è resa protagonista di una gaffe involontaria: l’artista si trovava a “Domenica In” per parlare anche del film dedicato alla sua vita e ha pronunciato una frase davvero infelice, considerato il periodo storico che stiamo affrontando. “Io ho visto la foto e ho pensato ‘non mi piace’ – ha detto –. Sembra una m*gnotta ucraina. Una James Bond girl, io ero magra e alta…”.

Lì per lì, zia Mara non è intervenuta, poi dopo la pubblicità ha preso le distanze da quanto detto dalla Lear: “Vorrei precisare una cosa. Quando Amanda se n’è uscita con quella frase, battuta più che frase, io non avevo capito cosa avesse detto. Se lo avessi capito, avrei preso le distanze come le prendo adesso. Non è il momento questo per fare polemiche inutili”. D’altro canto, dal mondo del gossip Amanda Lear sembra non saper stare lontana: come ha raccontato Miguel Bosé nella sua autobiografia, è stata proprio la donna a iniziarlo al s*sso, e, tra gli altri, ha avuto relazioni con Brian Jones, David Bowie e Salvador Dalì, suo autentico pigmalione. Oggi sarebbe single, dopo la fine della storia con Manuel Casella.

AMANDA LEAR E L’OPERAZIONE AL CUORE: COME STA?

A inizio anno, peraltro, Amanda Lear ha subìto un delicato intervento cardiochirurgico, avvenuto presso una clinica di Zurigo, in Svizzera, in relazione al quale la cantante non ha diffuso troppe informazioni, salvo postare una sua foto sorridente dal letto d’ospedale a cui corredo ha pubblicato una didascalia incoraggiante e che lasciava intendere come tutto fosse filato liscio e senza intoppi in sala operatoria.

“Felice di averlo fatto – scriveva nelle ore successive all’operazione su Instagram –. Intervento al cuore. Il mio cuore è stato riparato e amerà i miei fan ancora di più”. Nella sua carriera Amanda Lear, nata a Saigon, vanta 18 album e più di 50 singoli, con circa 40 milioni di copie vendute in totale.

