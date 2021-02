Amante si butta da balcone: terrorizzato da reazione moglie/ “Per salvaguardarsi…”

Dopo il caso dei coniugi protagonisti dell’hotel Eufemia, a Live Non è la d’Urso è stato dato spazio, nella puntata di ieri, anche ad un altro tradimento clamoroso avvenuto questa volta a Cava de’ Tirreni. San Valentino è passato da un pezzo ma Barbara d’Urso ha voluto concentrare la sua attenzione sui casi di tradimento che più hanno fatto discutere, al punto da finire anche sulle pagine di cronaca nazionale. A differenza del caso della coppia di Palermo, in quello della provincia di Salerno, come spiegato da Barbara d’Urso, i protagonisti non hanno voluto metterci la faccia ma è stata comunque realizzata una ricostruzione con i fumetti.

E’ il 12 gennaio scorso quando un marito scopre il tradimento della moglie vedendo l’auto appartata con i vetri appannati. Al suo interno scopre proprio la moglie con un uomo. Ad un mese dall’accaduto, esattamente nel giorno di San Valentino. Il marito, immaginando che la moglie potesse essere nuovamente in compagnia dell’amante decide di andare a casa a controllare, dove scopre l’auto dell’amante sotto casa, A quel punto chiama i carabinieri e la famiglia di lui. Una volta entrato in casa però, dell’amante nessuna traccia, probabilmente preso dal panico l’amante si sarebbe lanciato dal secondo piano dell’appartamento fino a quando un grido di aiuto richiama l’attenzione. Il marito vede l’amante a terra dolorante e chiama l’ambulanza.

Torna a casa: amante moglie si butta dal balcone, marito interviene e…

Il protagonista della vicenda di Cava de’ Tirreni non ha voluto metterci la faccia ma ha rilasciato una breve intervista telefonica all’inviato di Live Non è la d’Urso commentando l’accaduto. “Da quando li ho trovati il 12 gennaio loro hanno sempre negato”, ha esordito l’uomo. Dal suo racconto stava messaggiando con la moglie quando all’improvviso lei avrebbe smesso di scrivergli sebbene stessero parlando di cose generali. “Ero in pigiama, ho messo le scarpe e ho detto ‘fammi andare a vedere se c’è la macchina sua sotto casa’“, ha proseguito, ed i suoi dubbi sono stati ben presto confermati. Quindi ha informato le rispettive famiglie “per venire sotto casa sua e darmi una mano”. In sua difesa il marito tradito ha aggiunto: “Se avessi voluto fare il rivale in amore non avrei chiamato i carabinieri no?”. Parlando dell’amante ha aggiunto: “Lui era al di là della cancellata, non avrebbe avuto alcun senso… non sono un vigliacco fino a questo livello perchè non mi interessa. Quando l’ho trovato a terra ero solo alla ricerca della verità per tutte le bugie che dicevano entrambi da un mese a oggi”. L’uomo ha poi aggiunto che secondo la cognata lui la mattina avrebbe mandato i fiori alla moglie dicendo che l’amava quindi “per salvaguardare il suo ha pensato bene di buttarsi giù”. “Il 118 l’ho chiamato io per lui, anzi l’ho chiamato due volte perchè non arrivata”, ha proseguito, negando di essere un tipo violento. “I carabinieri all’inizio mi avevano dato per pazzo”, ha raccontato, solo perchè dell’amante si erano perse le tracce.



