Amara, all’anagrafe Erika Mineo, è tra le protagoniste dello show “Semplicemente Fiorella” che la Mannoia ha organizzato per i 70 anni. Una grande festa in musica con tantissimi amici, colleghi ed artisti e tra i tanti non poteva mancare la sua amica Amara con cui più volte ha collaborato e ha condiviso il palcoscenico. Proprio recentemente Fiorella Mannoia l’ha fortemente voluta durante il suo concerto alle Terme di Caracalla a Roma e le due, insieme, hanno cantato “Che sia Benedetta”, il brano portato in gara al Festival di Sanremo 2017 classificandosi al secondo posto. A scrivere il brano è stata proprio la cantautrice Amara che a sorpresa è stata chiamata sul palcoscenico per regalare al pubblico di Roma un duetto davvero magico.

“Con Danilo abbiamo all’ultimo momento cambiato la scaletta quando ci hanno detto che c’era AMARA tra il meraviglioso pubblico di Caracalla, e “Che sia Benedetta” non avrei potuto cantarla che con lei!” – ha detto Fiorella Mannoia presentando l’amica.

Amara, chi è la cantante: da Sanremo alla collaborazione con Fiorella Mannoia

Una grande emozione per Amara che, dalla platea, si è ritrovata sul palcoscenico con Fiorella Mannoia alle Terme di Caracalla. Le due hanno regalato un momento di grande poesia con la giovane cantante che poco dopo sui social ha ringraziato la sorella: “Quando il legame va oltre la forma. Quando il rapporto si fonda sul Rispetto. Quando l’IO diventa NOI. Quando l’Amicizia si fa Fratellanza. l’Abbraccio Casa e iI Bene certezza. L’Amore compie il suo Miracolo! La vita è Perfetta solo se prendi atto del Valore dei suoi principi.

Fiorella Mannoia.TU mi insegni tutto questo!! Grazie per essere l’Essere che sei“”.

Una bellissima dedica d’affetto e d’amicizia quella di Erika che per la Mannoia ha proprio scritto il brano “Che sia Benedetta” nata in una notte particolare. “Ripetevo a tutti che avrei dato questo brano solo a Fiorella. E il desiderio è diventato realtà. Credo che ogni canzone scelga la frequenza giusta per farsi raccontare” – ha detto la cantante che si è fatta conoscere da solista al Festival di Sanremo del 2014 tra le nuove Proposte.